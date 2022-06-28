Приморське місто Маріуполь на узбережжі Азовського моря тепер перетворене на велике кладовище з іменами невідомих та невпізнаних людей, руїни, спалені будинки та триколор окупантів. Росіяни вбивали безжально, цинічно — літніх, що так не дожили свій вік у мирі та спокою, жінок, чоловіків, молодих людей, що будували плани та мріяли про щасливе життя, дітей, що так і не встигли відчути світ.

#Букви продовжують документувати чисельні смерті цивільних в Маріуполі внаслідок російського вторгнення.

Григор’єв Валерій Іванович (1947 – 20.03.2022), Григор’єва Людмила Іванівна (1952 – 20.03.2022)

Подружжя Григор’євих разом проживали щасливе життя, відпочивали на пенсії у мирі та злагоді. Однак спокій закінчився з початком російського вторгнення у Маріуполь. 20 березня пара загинула під час пожежі у власній квартирі внаслідок влучення снаряда.

Львова Лариса Олександрівна (11.10.1964 – 10.03 2022)

Лариса Олександрівна відомий в Маріуполі педагог, вчитель ЗОШ №64. Жінка також опинилась серед десятків тисяч загиблих мирних мешканців міста. 18.05 2022 року була перепохована на старокримському цвинтарі біля чоловіка.

“Позбавили мене найріднішої, найулюбленішої і найдорожчої людини…” — ділиться донька Лариси.

Каушан Валентина (29.06.1950 – березень/квітень 2022), Каушан Микола (19.05.1945 – березень/квітень 2022)

Подружжя проживало Італійською вулицею. За словами сусідів, у будинок потрапив снаряд та зайнялась пожежа. Загинула пара у своїй квартирі наприкінці березня – початок квітня. Точні обставини смерті достеменно невідомі. Їхні тіла знайшли лише через місяць.

Ольга Тарасова (дата народження невідома – 03.04.22)

3 березня жінка пішла нагодувати кота до себе у квартиру. Однак Ольга застала черговий обстріл авіації. Загинула у власній квартирі від уламка, що прилетів на п’ятий поверх.

“І просто, немає більше моєї мами, кращого друга. Я називав її Оля та мої друзі називали її виключно так само. Вона всім була другом та помічником. Я не встиг її врятувати. Її вбили росіяни” — коментує у соціальних мережах син Олексій.

Кирпиченков Андрій Сергійович (04.02.1989 – 05.03.2022)

Чоловік, у 33-річному віці загинув власній машині, цинічно розстріляли. Сталось це у районі Східному, коли Андрій їхав за батьками. Поховали біля батьківського дому. За словами дружини, Андрій був чудовим чоловіком та найтурботливішим батьком для дітей.

Онищенко Володимир Євгенович (13.11.2000 – 20.03.2022)

Молодий хлопець ввечері 20 березня прийшов у центр міста провідати матір. Однак загинув від поранення в голову близько 17:00.

“Царство тобі небесне, Сину! Ти найдорожче, що було в моєму житті!” — ділиться матір загиблого Володимира.

Туру Володимир Миколайович, Туру Надія Семенівна

На фото усміхнена пара у вільному українському Донецьку. Росія у 2014 році забрала у них поїздки до “Шахтаря”, а у 2022 році — життя…Ймовірно 20-24 березня подружжя загинуло внаслідок вибуху у дворі в якому проживали, за адресою вул.Чкалова,54. Похований чоловік з дружиною сусідами біля у воронці від бомби.