Якщо із Всеукраїнською школою онлайн на карантині учні – хто краще, хто гірше – впоралися, то зі вступом у вищі навчальні заклади все трохи складніше, адже зробити цей процес повністю дистанційним поки що неможливо. Після того як уряд раптово перевів пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) в електронну форму, освітня спільнота турбується, чи не стане це передумовою для скасування тестів взагалі. Як має проходити ЗНО в умовах карантину та коли подавати документи у виші, розбиралися «Букви».

Випуск зі школи має бути безпроблемний

Усі випускники зможуть вчасно отримати свої документи про освіту, адже процес замовлення відбувається електронно, наголошує Міністерство освіти і науки (МОН). База даних подається наприкінці попереднього року, а уточнені списки – у травні 2020-го. Свідоцтва про базову середню освіту і табелі мають бути оформлені до 15 червня.

Підсумкове оцінювання, як і навчання останніх місяців, здійснюється дистанційно.

«Підсумкова оцінка за семестр виставляється з урахуванням результатів тематичного оцінювання, отриманих учнями під час дистанційного навчання та до його початку, практичних робіт з навчальних предметів природничого циклу, результатів оцінювання різних видів мовленнєвої діяльності учнів тощо. Якщо з навчального предмета не передбачено тематичних підсумкових робіт, підсумкова оцінка може виставлятися за результатами поточного оцінювання. Учні, які не мають результатів поточного оцінювання з об’єктивних причин, можуть бути оцінені за результатами проведення семестрової контрольної роботи», – пояснює МОН.

Підсумкові роботи, які учні складали під час карантину, записуються в журнал без дати, а річна оцінка виводиться з результатів за перший і другий семестри.

Нові правила ЗНО

МОН певний час вагалося з датами проведення ЗНО й відштовхувалося від тривалості карантину. Врешті графік затвердили: сесія розпочнеться тестуванням із математики 25 червня і завершиться хімією 17 липня.

Результати абітурієнти будуть дізнаватися у своїх онлайн-кабінетах із 17 до 29 липня.

Буде також додаткова сесія ЗНО для тих, хто з різних причин не потрапляє на першу (наприклад, через хворобу чи самоізоляцію), вона буде тривати з 24 липня до 10 серпня, результати стануть відомі до 14 серпня.

Через епідемію коронавірусу пункти тестування будуть змушені дотримуватися певних правил.

Учасники тестування, викладачі та інший персонал зобов’язані надягнути маску чи респіратор, яка закриває ніс і рот.

Усім виміряють температуру, допустять лише тих, у кого вона не більше 37,2 градусів Цельсія.

Осіб із ознаками респіраторних хвороб (кашель, нежить, біль у горлі, загальна слабкість) не пропустять у приміщення.

На вході до будівлі має стояти антисептик.

Дистанція між учасниками має становити не менше 1,2 м.

У туалетах має бути мило, антисептики, паперові рушники.

За сприятливої погоди у кімнатах із учасниками слід відчиняти вікна.

Аудиторії мають провітрюватися щонайменше 30 хв перед і після тестування.

Після виходу учасників з приміщення всі поверхні, дверні ручки очищуються та дезінфікуються.

На виході мають стояти урни з кришками для використаних масок.

При цьому МОН зазначає, що кожного учасника забезпечать захисною маскою в пункті тестування (одноразову слід змінювати через кожні три години або коли вона стане вологою). Провести ЗНО дистанційно не вийде, кажуть у міністерстві, бо немає технічної можливості ідентифікувати учасників та забезпечити доброчесність.

«Всього потребу забезпечено для 1714 пунктів проведення ЗНО, ЄВІ (єдиний вступний іспит), ЄФВВ (єдине фахове вступне випробування). У 2020 році у основній сесії ЗНО візьмуть участь 379 тис. 493 особи, ЄВІ/ЄФВВ складатимуть близько 90 тис. осіб. Під час тестування та іспитів буде залучено 242 тис. 650 працівників та 11 тис. 630 медиків. Із 9 червня розпочнеться доставка засобів захисту до обласних державних адміністрацій, а звідти – до пунктів проведення тестування та іспитів. До 25 червня – дня проведення першого ЗНО – засоби захисту будуть у місцях проведення ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ», – повідомляє МОН.

Як батьків, так і випускників непокоїть питання, чи включать у тести матеріал із карантинного етапу навчання, тобто той, який 11-класники проходили навесні дистанційно. Адже відсутність шкільної дисципліни могла негативно вплинути на засвоєння знань. МОН наголошує, що тести готуються заздалегідь, упродовж трьох років, тому в останній момент не можна їх змінювати й друкувати тестові зошити заново. До того ж, заспокоюють у міністерстві, у тестах може трапитися приблизно одне завдання з цієї частини шкільної програми, яке не вплине на загальний бал.

Чи можна «відкосити» від тестування

МОН наголошує, що ЗНО не лише забезпечує рівний доступ до вищої освіти, але й є оцінкою шкільних знань випускника.

«Сьогодні в Україні немає належної суспільної довіри до шкільного оцінювання, на відміну від ЗНО, яке вже давно довело свою об’єктивність та незаангажованість. 73% українців, які стикалися з системою ЗНО або планують це у близькому майбутньому, переконані, що ЗНО забезпечує справедливі умови вступу», – кажуть у міністерстві.

Тому там не вважають доцільним звільняти від ЗНО тих, хто не планує вступати у виш чи хоче потрапити у закордонний університет – за кордоном вступні кампанії, швидше за все, теж будуть відкладені.

Водночас міська влада Києва вважає інакше. Мер Віталі Кличко заявив, що місто ухвалило рішення про необов’язкове складання ЗНО для тих випускників, які не збираються цього року вступати до вищих навчальних закладів – Департамент освіти і науки видав відповідний наказ. Мовляв, в умовах епідемії так буде безпечніше для випускників та освітян.

На що т.в.о. міністра освіти та науки Любомира Мандзій відповіла: немає підстав для звільнення київських випускників від ЗНО, адже тестування передбачене в законодавстві – законі про повну загальну середню освіту. За її словами, рішення про скасування державної підсумкової атестації у формі ЗНО може ухвалити лише Верховна Рада чи Кабінет міністрів на підставі епідеміологічної ситуації.

КМДА заперечує це і стверджує, що може ухвалювати такі рішення в умовах надзвичайної ситуації. До того ж, наказ не забороняє складати ЗНО тим, хто цього хоче. За інформацією міської влади, на оцінювання прийде майже 31 тисяча киян, із яких 17 тисяч – цьогорічні випускники.

Раптова зміна планів

Увечері в п’ятницю, 12 червня, з’явилося рішення Кабінету міністрів про скасування пробного ЗНО, яке починається вже в понеділок, 15 червня. Жодних схожих планів уряд раніше не озвучував, зокрема здивувався Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО), який власне й займається тестуванням. Заступниця директора центру каже, що дізналася про таке рішення із соціальних мереж.

Причина такого рішення – карантинні обмеження, хоча, як написано вище, пункти тестування вже мають алгоритм безпечного проведення ЗНО.

Аби не залишати абітурієнтів без можливості скласти пробне ЗНО, яке є тренуванням перед основною сесією, УЦОЯО дозволив написати його вдома. 15 та 17 червня об 11:00 зайти у свій кабінет учасника пробного ЗНО, завантажити тестовий зошит і бланк відповідей, виконати завдання та внести відповіді на сайт до 19 червня.

Проте очікувано, що дехто на момент скасування пробного ЗНО вже вирушив до пунктів тестування, зокрема мешканці окупованих територій. Державна прикордонна служба розповіла, що вранці в суботу на КПВВ «Станиця Луганська» приїхали 34 абітурієнти.

«Тисячі людей – учасники ЗНО, інструктори, представники закладів освіти, де проводиться пробне тестування, які прийдуть та приїдуть до пунктів ЗНО з віддалених міст і сіл – будуть змушені повернутися ні з чим до своїх домівок. Адже попередити всіх учасників про скасування пробного ЗНО за вихідні дні неможливо, оскільки скасування відбулося у п’ятницю пізно ввечері», – написав у Facebook освітній омбудсман Сергій Горбачов.

Крім того, пробне ЗНО є платним – від 138 до 150 грн, проте МОН уже заявив, що його учасникам повернуть гроші.

Але раптовість в урядових рішеннях викликала занепокоєння в освітньої спільноти, мовляв, у такому темпі можуть скасувати й основну сесію ЗНО.

«Ми розуміємо, що після цього можуть намагатись скасувати ЗНО цього року в цілому. Це рішення зараз активно лобіюють, у першу чергу – ректори, які зараз мають дуже гарний доступ до президента. Окрім того, варто зазначити, що скасування ЗНО в тій чи іншій формі, наприклад, для вступу контрактників, лобіює дуже велика частина депутатів, в тому числі з фракції «Слуга народу». Прийняття такого рішення не буде швидким і простим, адже це потребуватиме змін до закону. Проте той факт, що це обговорюється зараз, — є дуже загрозливою тенденцією. Тим паче у ситуації, коли велика частина правлячої партії – підтримують скорочення ролі ЗНО», – ідеться в заяві народної депутатки від партії «Голос» Інни Совсун.

Такої самої думки екс-очільниця МОН Анна Новосад. За її словами, можна дискутувати про те, як і коли проводити ЗНО, але не можна скасовувати його основну сесію, адже це поверне тотальну корупцію при вступі та поглибить соціальну несправедливість.

13 червня з’явилася заява в.о. міністра освіти і науки Любомири Мандзій, у якій вона підтримує проведення ЗНО.

«Основна сесія ЗНО запланована з 25 червня до 17 липня. Всі пункти забезпечені необхідними засобами захисту та дезінфекції. ЗНО повинно відбутись, бо це запорука справедливого і об’єктивного оцінювання, а також чесного і прозорого вступу. ЗНО – це рівні можливості для кожного отримати вищу освіту. У випадку погіршення епідеміологічної ситуації, всіх учасників ЗНО буде повідомлено про прийняті рішення», – написала вона.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко запевняє, що про скасування ЗНО наступного року «навіть не йдеться» і в бюджет будуть закладені кошти на його проведення, повідомляє ТСН.

Як вступати у виші

Вступна кампанія-2020 розпочнеться на місяць пізніше, ніж зазвичай – 1 серпня. Із цього дня абітурієнти можуть реєструвати електронні кабінети.

13-22 серпня виші приймають заяви абітурієнтів через ці кабінети, до 16 серпня подають заяви ті, хто складає не ЗНО, а вступні іспити.

27 серпня до 12:00 з’являться списки вступників, до вечора 31 серпня слід подати документи для зарахування на бюджет. До 5 вересня зараховують бюджетників, до 30 вересня – контрактників.

Оригінали документів можна надіслати поштою, аби зайвий раз не їхати в інше місто. Або ж відправити скан-копії електронною поштою, якщо абітурієнт має кваліфікований електронний підпис – у такому разі фізичні документи можна віддати в університет після початку навчання.

При вступі на бакалаврат можна подати сертифікати ЗНО чотирьох років, починаючи з 2017-го, за виключенням сертифікатів з іноземних мов.

Претенденти на бюджетну форму навчання можуть подати п’ять заяв на будь-які спеціальності в порядку пріоритету, для контрактників кількість заяв не обмежується. На бюджет можна вступити лише зі 125 балами ЗНО і більше, на бюджет і контракт на спеціальностях «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини» треба мати не менше 140, на «Стоматології», «Медицині» та «Педіатрії» – від 150.

Кількість місць державного замовлення на бакалаврат поки невідома, але заступник міністра освіти Єгор Стадний раніше заявляв, що цей обсяг хочуть збільшити на 7%.

Вступники на магістратуру складатимуть іспити 1 та 3 липня. Вони повинні подати заяви до вишів протягом 5-22 серпня. Рекомендації на зарахування на бюджет будуть оприлюднені до 1 вересня. Подача оригіналів документів триватиме до 6 вересня, а 11 – відбудеться зарахування.

Що робити вступникам із окупованих Криму та Донбасу

У попередні роки абітурієнти з окупованих територій могли вступати в українські заклади освіти лише через освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна», список таких закладів був обмежений. Цьогоріч їх більше ста, з повним списком можна ознайомитися на сайті МОН .

Абітурієнти можуть звернутися з будь-який із цих закладів із 9 червня до 23 жовтня. Їм не потрібно складати ЗНО. Претенденти на бюджетні місця мають подати заяву і заповнити освітню декларацію не пізніше 20 серпня для вступників із Криму та не пізніше 22 серпня для вступників із Донбасу. Ті, хто не встигне, можуть до 23 жовтня подаватися на контрактні місця.

«Для вступу мешканцям тимчасово окупованих територій не обов’язково мати український паспорт, достатньо мати свідоцтво про народження. А вступники, які не мають українського документа про освіту, можуть отримати його через освітній центр, який направить їх у школу при освітньому центрі для складання двох іспитів державної підсумкової атестації з української мови та історії України. Також їм потрібно буде скласти один вступний іспит, який встановлює заклад вищої освіти», – інформує МОН.

Ті ж абітурієнти з Криму та Донбасу, які мають український атестат і склали ЗНО, можуть вступати у будь-який виш на звичайних умовах.