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Яке харчування – таке і самопочуття

На думку сімейного лікаря та дієтолога Катерини Толстикової, здорове харчування – це харчування, де кожен продукт містить максимальну кількість вітамінів, мінералів, клітковини, антиоксидантів та інших активних речовин, які необхідні для підтримки саме нашого стану здоров’я.

«Якщо ми розглядаємо осінньо-зимовий період, в першу чергу важливо розуміти, чи немає у вас дефіцитів. Часті дефіцити, які розвиваються в даний період, можуть бути такими як: вітамін Д, омега-3, жирні кислоти, вітаміни групи В і, можливо, якісь інші мікроелементи, такі як залізо », – розповідає лікар.

Але для розуміння чого саме не вистачає вашому організму, необхідно здавати аналізи, уточнює Катерина. І тільки потім починати підбирати правильний раціон харчування.

«Для того, щоб дефіцити не виникали я рекомендую включати в харчування в першу чергу жирну рибу, не менше 2 разів на тиждень, щоденне вживання яєць жовтками, такі продукти, які містять велику кількість омега-3 і вітаміну Д – це печінка тріски у власному соку, ікра різних видів риб і, звичайно, важливі дуже вуглеводи, і жири. А вуглеводи найкраще отримувати з цільними крупами і бобовими, а також у сезон осені – це коренеплоди: картопля, батат, буряк, гарбуз та інші такі продукти», – ділиться Катерина Толстікова.

Якщо людина займається спортом, то важливо, щоб вона їла всі нутрієнти (поживні речовини – авт.) І щоб у неї не розвивалися дефіцити, тому що спорт при дефіцитах може спричинити травми.

«Важливо включати жири і вуглеводи. Жири – це авокадо, насіння, горіхи, оливкове масло, жирна риба, а вуглеводи – це цілісні крупи, коренеплоди, злаки, бобові. Це всі продукти, які необхідні як для людини, яка не займається спортом, так і для людини, яка займається спортом », – розповідає лікар.

За її словами, найважливіше завдання правильного харчування – це зробити так, щоб людина була здорова. Якщо ваша тарілка різнобарвна, з різними інгредієнтами, це і позбавить вас від нестачі важливих речовин в організмі і запобігатиме хронічним хворобоам.

Одягатися тепло – не означає носити шубу

Тренер триатлон-клубу «КIТ» Микита Грибанов рекомендує для тренувань на вулиці в холодний період підібрати спеціальний тренувальний одяг. Основне правильно – 2 шари.

«Краще одягти більше тонких шарів спортивного одягу (термобілизна і легка вітровка), ніж одягнути товстий шар (куртка або тепла кофта). Одяг повинен бути обов’язково синтетичним зі спортивних тканин, які добре відводять вологу », – розповідає Микита Грибанов.

На думку тренера, важливо враховувати, що одяг, можливо, доведеться змінити прямо під час тренування, якщо спочатку йде біг, а потім вправи (розтяжка, загальна фізична підготовка, спеціальні бігові вправи).

«Потрібно обов’язково брати сухий нижній шар одягу і суху шапку з собою і переодягатися відразу після бігу, перед вправами», – ділиться тренер.

Микита уточнює, перед бігом обов’язково необхідно проводити суглобову гімнастику (обертання голеностопа, коліна, поперека і шийного відділу.) Але її можна робити і в приміщенні, щоб не переохолоджуватися. «Дихати в холодну пору бажано роблячи носом – вдих, і видих – ротом. І в морозну погоду надягати легкий спортивний баф на шию», – уточнює Грибанов.

Біг:

+ 17 ° С і вище – шорти, майка / футболка;

від + 10 ° С до + 17 ° С – шорти / укорочені тайтси, футболка і нарукавники або лонгслів;

від + 5 ° С до +10 ° С – тайтси, лонгслів, тонкі рукавички, пов’язка / легка шапка;

від -5 ° С до + 5 ° С – тайтси, лонгслів, вітровка / флісова кофта, рукавички, пов’язка / легка шапка, баф;

від -10 ° С до -5 ° С – тайтси, шорти (поверх тайтсів) лонгслів, флісова кофта, вітровка, рукавички, шапка, баф.

Велотренування:

від + 18 ° С і вище – велоджерсі з коротким рукавом і велошорти;

від + 10 ° С до + 18 ° С – велошорти можна змінити на тайтси або до шортів надіти ногова. Руки трохи зігріють нарукавники і тонкі рукавички.

від + 5 ° С – + 10 ° С слід трохи утеплитися – тайтси, велоджерсі з довгим рукавом, термокуртка, неопренові бахіли, підшоломник, баф, теплі рукавички;

від -5 ° С до + 5 ° С – тайтси (більш щільні або на флісі), велоджерсі з довгим рукавом, термокуртка, рукавички, баф, неопренові бахіли, підшоломник, теплі рукавички.

Почати тренуватися потрібно було 5 хвилин тому

На думку фітнес-коуча Анни Цукур, на заняття спортом не впливає пору року. Здоров’я важливо завжди і їм необхідно займатися постійно. “Головне бажання. Вправи можна робити будь-які (щодо свого рівня підготовки), головне щоб було комфортно тренуватися, як в приміщенні, так і на вулиці. Зрозуміло, що не варто робити вправи лежачи на землі. Можна тренуватися в парках з використанням лавок, як підручні засоби, або займатися на килимку в рукавичках », – розповідає Цукур.

«Заняття спортом, дає нам силу, витривалість і м’язовий тонус. Але в першу чергу ми займаємося для здоров’я і підтримки імунітету, а не для красивої фігури», – уточнює Цукур.

Букви зі свого боку вже почали діставати з шафи красивий спортивний одяг та підбирати меню, щоб вже зранку порадувати Вас своїми селфі, адже немає фото – значить не займався.