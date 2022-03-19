15 березня Верховна Рада України провела засідання, на якому ухвалила ряд законів, охопивши чи не всі сфери життя країни в умовах воєнного стану. Що саме збираються розглядати і голосувати депутати, не аналізувалось – зі зрозумілих причин українців цікавили трохи інші речі.

Але, як би то не було, пакет законів, прийнятих нардепами 15 березня, містить чимало досить значних змін, тому варто поглянути на них детальніше напередодні набрання ними чинності.

Проєкт закону про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України:

1. Розширили зміст поняття тимчасово окупованих територій – тепер це не лише АРК та навколишні води, а й інші території, які будуть визнані такими рішенням РНБО. Відповідно й РНБО надане право відносити ті чи інші території до окупованих та визначати момент початку окупації – але тільки в період воєнного стану.

2. Додано уточнення щодо заборони на проведення будь-яких референдумів на тимчасово окупованих територіях, а також про завідому нікчемність будь-яких виборів, проведених на тимчасово окупованих територіях.

Проєкт закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності досудового розслідування за “гарячими слідами” та протидії кібератакам:

1. Додано новий вид заходів забезпечення кримінального провадження – термінове збереження інформації, який передбачає зобов’язання власника, володільця або утримувача комп’ютерної системи або її частини терміново зберегти певну інформацію цілісною та незмінною за постановою слідчого або прокурора.

2. Уточнили норми щодо арешту комп’ютерних систем та їх частин – він здійснюється лише у випадках, якщо вони отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди правопорушення. А також у випадках, коли їх надання разом з інформацією, що в них міститься, є необхідним для проведення експертизи або доступ до них обмежується власником чи пов’язаний з необхідністю подолання захисту (зламу).

3. Доповнили підстави затримання без ухвали слідчого судді уповноваженою особою – тепер це можливо, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що особа може втекти з метою уникнення відповідальності за кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, проти життя і здоров’я особи, статевої свободи та статевої недоторканності особи, проти громадської безпеки, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

4. Дали право слідчим і прокурорам зламувати системи захисту комп’ютерної техніки при обшуках, а також дозволили пошук та фіксацію інформації щодо комп’ютерів, їх частин та систем, які були виявлені в місці проведення обшуку, але щодо яких не було надано дозволу – якщо є достатні підстави вважати, що інформація, що на них міститься, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

5. Додали право слідчим та прокурорам (за власною постановою) одержувати інформацію щодо трафіку електронних комунікацій за визначений інтервал часу, зокрема й службової інформації оператора електронних комунікацій.

6. Те ж саме і щодо фото/відео техніки, на якій міститься інформація, одержана в результаті знімання в публічно доступних місцях.

7. Продовжили процесуальні строки щодо повідомлення про підозру – до них не буде враховуватись строк, протягом якого діяв правовий режим воєнного стану.

Проєкт закону про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України:

1. Спростили механізм перенесення коштів між загальним та спеціальним фондами держбюджету та управління державним боргом на час дії воєнного стану або для здійснення загальної мобілізації.

2. Переспрямували залишки коштів за субвенціями з держбюджету місцевим бюджетам, які були збережені на рахунках місцевих бюджетів на 1 січня 2022 року, на потреби тероборони, продовольчі потреби, розміщення внутрішньо-переміщених осіб.

3. Запровадили мораторій на заходи впливу у вигляді зменшення бюджетних асигнувань, зупинення та припинення операцій з бюджетними коштами – для розпорядників і одержувачів, зайнятих у розв’язанні питань національної оборони, запровадження та здійснення заходів режиму воєнного стану.

4. Встановили мораторій (на період дії воєнного стану та 6-місячний період після його завершення) щодо нарахування пені та інших штрафних санкцій на прострочену заборгованість суб’єктів господарювання перед державою за кредитами, залученими державою, під держгарантії та кредитами з бюджету.

5. На період воєнного стану та протягом року після його завершення або скасування, уся державна допомога, надана протягом такого періоду, вважається допустимою, а надавачі державної допомоги звільняються від обов’язку подання повідомлення про нову державну допомогу та подання звітності про чинну державну допомогу.

Проєкт закону про внесення змін до статті 6 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» щодо збільшення загальної чисельності Державної прикордонної служби України:

1. Без сюрпризів, збільшили чисельність ДПСУ з 53 000 до 60 000 осіб, зокрема військовослужбовців – з 45 000 до 52 000 осіб. З уточненням про те, що в особливий період загальна чисельність Державної прикордонної служби України збільшується на кількість особового складу, призваного на військову службу на виконання указів президента про мобілізацію.

Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності у сфері довкілля та щодо цивільного захисту на період дії воєнного стану:

1. Розширили завдання системи цивільного захисту – тепер на неї покладається проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій, відновлення критичної інфраструктури тощо (зміни до Кодексу цивільного захисту).

2. Цільова мобілізація може проводитись після закінчення воєнних дій «у відбудовний період» (строки та зміст заходів визначає Кабмін), згідно з приписами закону «Про правовий режим надзвичайного стану» (зміна до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»).

3. Військовим адміністраціям надали право видавати дозволи на користування надрами (крім нафти й газу) на строк до одного року (зміни до закону «Про правовий режим воєнного стану).

Проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів:

1. Доповнили закон визначеннями понять «резервна копія державних інформаційних ресурсів» та «резервування державних інформаційних ресурсів», а також зазначили умови обробки інформації в системі щодо її зберігання та резервування (зміни до закону «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах»).

2. Дозволили ведення публічних електронних реєстрів за допомогою хмарних ресурсів (зміни до закону «Про публічні електронні реєстри»).

Проєкт закону про внесення змін до закону «Про виконавче провадження»:

1. Зупинили вчинення виконавчих дій у провадженнях, де стягувачами є РФ або пов’язані з нею особи (громадяни, юридичні особи, зареєстровані у РФ, або кінцевими бенефіціарами, учасниками, власниками (з часткою понад 10%) яких є громадяни РФ, зареєстровані там юридичні особи або сама держава-агресор).

2. Передбачили виключення з попереднього мораторію для громадян Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах, та юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких є виключно громадяни Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах, або виключно громадяни України та громадяни Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах.

Проєкт Закону про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” щодо забезпечення сталого функціонування судової влади в період відсутності повноважного складу Вищої ради правосуддя:

1. На період відсутності повноважного складу Вищої ради правосуддя надано повноваження Раді суддів призначати без конкурсу і звільняти голову Державної судової адміністрації та його заступників, приймати рішення про відрядження суддів, проводити перевірки щодо втручання в діяльність суддів тощо (зміни до закону «Про судоустрій і статус суддів»).

Проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану:

1. На військово-цивільні адміністрації покладено повноваження щодо забезпечення в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану реалізації державних гарантій.

Проєкт закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку скасування запобіжного заходу для призову на військову службу під час мобілізації або його зміни з інших підстав:

1. Дозволили скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для осіб, які виявлять бажання поступити на військову службу під час мобілізації. Виключення – особи, які підозрюються у скоєнні злочинів проти національної безпеки та ряду інших, передбачених статтями 115, 146-147, 152-156, 255, 2551, 257, 258-262, 305-321, 330, 335-337, 401-414, 426-433, 436, 437-442 Кримінального кодексу України.

Проєкт закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших законів України щодо визначення обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння та забезпечують бойовий імунітет в умовах дії режиму воєнного стану:

1. Заздалегідь «декриміналізували» діяння, які заподіяли шкоду життю та здоров’ю тих, хто посягає на незалежність та територіальну цілісність України, а також заподіяли шкоду правоохоронюваним інтересам фізичних або юридичних осіб або держави Україна.

2. Виключення – кримінальна відповідальність у вищезазначених випадках виключається лише за відсутності ознак катування та порушень правил ведення війни (визначені Гаазькими конвенціями 1899 та 1907 років, Женевських конвенціях 1949 року та додаткових протоколах до них тощо).

3. Не обійшлось і без певної «зради» – звільнення від кримінальної відповідальності НЕ настає у разі, якщо діяння (у формі дії чи бездіяльності), спрямоване на відсіч агресії, «явно не відповідає небезпечності агресії або обставинам відсічі та стримування, не було необхідним для досягнення значної суспільно корисної мети у конкретній ситуації та створило загрозу для життя інших людей або загрозу екологічної катастрофи чи настання інших надзвичайних подій більшого масштабу». Про що саме йдеться у цьому пункті, законодавець не уточнює.

4. До закону України «Про оборону України» внесено поняття бойового імунітету – звільнення військового командування, військовослужбовців, добровольців ТрО та ЗСУ, працівників правоохоронних органів від відповідальності за втрати особового складу, бойової техніки чи іншого військового майна, наслідки застосування збройної та іншої сили під час відсічі збройної агресії проти України, виконання інших завдань з оборони України із застосуванням будь-яких видів зброї, настання яких з урахуванням розумної обачності неможливо було передбачити при плануванні та виконанні таких дій (завдань) або які охоплюються виправданим ризиком, крім випадків порушення правил ведення війни.

5. До Статуту внутрішньої служби ЗСУ внесли обов’язок командирам знати, дотримуватись і вимагати від підлеглих неухильного дотримання норм міжнародного гуманітарного права (викладене у згаданих вище конвенціях).

6. Звільнили від відповідальності осіб, які займають політичну посаду, посаду державної служби, посаду в органах місцевого самоврядування, посаду керівника суб’єкта державного сектору економіки, а рішення, дії чи бездіяльність, негативні наслідки яких неможливо було передбачити або які охоплюються виправданим ризиком, за умови, що це було необхідним для відсічі збройної агресії проти України і вчинено в умовах воєнного стану.

Проєкт закону України про внесення змін до законів України «Про Національну поліцію» та «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України» з метою оптимізації діяльності поліції, у тому числі під час дії режиму воєнного стану:

1. Надано право поліції одержувати за письмовим запитом інформацію від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб державної форми власності, яка необхідна для виконання завдань поліції. Строк надання такої інформації – 10 днів (не уточнено, календарних чи робочих) з моменту отримання запиту, або ж слід повідомити причини, чому інформацію надати неможливо.

2. Покрадено завдання з оперативного розмінування та організації допуску поліціянтів до проведення спеціальних вибухотехнічних робіт.

3. Закон про Нацполіцію доповнено нормами про те, що поліція здійснює представництво та забезпечує виконання зобов’язань України в Міжнародній організації кримінальної поліції – Інтерполі та виступає як Національне центральне бюро Інтерполу; здійснює співробітництво з Європейським поліцейським офісом (Європол) та діє як Національний контактний пункт між компетентними органами України та Європолом; організовує взаємодію правоохоронних та інших державних органів України з Міжнародною організацією кримінальної поліції – Інтерполом, Європейським поліцейським офісом (Європолом), а також компетентними органами інших держав з питань, що належать до сфери діяльності Інтерполу та Європолу.

4. Той же закон доповнено нормами про те, що Нацполіція здійснює збирання біометричних даних осіб, у тому числі шляхом дактилоскопіювання та здійснює адміністративний нагляд.

5. Доповнено повноваження поліції у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення повноваженнями щодо формування (лише МВС) та користування (МВС та інших органів влади) реєстрами, а також створення власних реєстрів для «щоденної діяльності» поліції та виконання покладених на поліцію повноважень.

6. Поліція отримала право застосовувати безпілотники та засоби протидії їм.

7. Надано право використовувати підручні засоби при застосуванні заходів примусу у випадках відбиття нападу, який загрожує життю та здоров’ю поліцейського або затриманні порушника що чинить опір (раніше закон забороняв використовувати будь-які заходи примусу, не передбачені законом).

8. Внесено ряд змін щодо атестації поліціянтів та проходження ними служби, зокрема й у воєнний час.

Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо звільнення від військової служби осіб з інвалідністю та осіб, які доглядають за такими особами з інвалідністю і тяжкохворими дітьми:

1. Внесено зміни до переліку категорій осіб, які мають право на звільнення від призову на військову службу. Зокрема, додано:

– осіб з інвалідністю;

– осіб, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

– осіб, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, ДЦП, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня,

– осіб, що виховують дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

– осіб, які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

– осіб, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю І чи ІІ групи;

– осіб, які здійснюють опіку (піклування) за особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною або обмежено дієздатною; зайняті постійним доглядом за особою з

інвалідністю I групи; зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю ІI групи або за особою, яка за висновком МСЕК або ЛКК потребує постійного догляду;

– осіб, які зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

2. Додано підстави для звільнення військовослужбовців з військової служби під час особливого стану (крім воєнного):

– необхідність постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується висновком МСЕК або ЛКК;

– мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю І чи ІІ групи;

– необхідність здійснення опіки (піклування) за особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною або обмежено дієздатною;

– необхідність здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I-ІІ групи;

– необхідність здійснення постійного догляду за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

– наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років;

– виховання військовослужбовцем дитини з інвалідністю віком до 18 років;

– виховання військовослужбовцем дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується відповідним документом.

3. Додано підстави для звільнення військовослужбовців з військової служби під час воєнного стану:

– у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років;

– у зв’язку з вихованням дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується відповідним документом;

– у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком;

– у зв’язку з наявністю мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю І чи ІІ групи;

– у зв’язку з необхідністю здійснення опіки (піклування) за особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною або обмежено дієздатною; необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I-ІІ групи, особою, яка потребує постійного догляду ;

– у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

4. Додано підстави для відстрочки від мобілізації для таких категорій осіб:

– особи з інвалідністю (без необхідності проходження військової комісії);

– жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

– жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується відповідним документом, виданим ЛКК;

– особи, що зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним висновком МСЕК або ЛКК;

– особи, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю І чи ІІ групи;

– опікуни (піклувальники) особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною або обмежено дієздатною; особи зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи; особи зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю ІI групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду.

5. Зазначені вище особи можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.

Проєкт Закону України про внесення змін до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” щодо уточнення норм, що врегульовують питання визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами війни та членами сімей загиблих Захисників та Захисниць України.

1. Добровольців Сил територіальної оборони, осіб, які увійшли у склад добровольчого формування територіальної громади та осіб які увійшли до складу громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону визнано учасниками бойових дій.

2. Запроваджено нове поняття – члени сімей загиблих Захисників та Захисниць України, поряд з уже існуючим статусом членів сімей загиблих ветеранів війни. До сімей Захисників (Захисниць) належатимуть:

– сім’ї осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліціянтів, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в АТО;

– сім’ї добровольців (зокрема й волонтерів), які брали участь у проведенні АТО, даючи відсічі збройній агресії РФ, перебуваючи безпосередньо у визначених районах, та у період їх здійснення та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час зазначених заходів;

– сім’ї військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних, добровольців територіальної оборони) ЗСУ, НГУ, СБУ, СЗР, ДПСУ, Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців МВС, УДО, ДССЗЗІ, ДСНС, Державної пенітенціарної служби України, особи, які увійшли у склад добровольчого формування територіальної громади та осіб, які увійшли до складу громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону.

3. Порядок присвоєння та позбавлення статусу учасника бойових дій зазначеним особам встановлюється Кабінетом Міністрів України.

4. Також розширюється перелік осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, до них додано осіб, які є Героями України (з врученням ордена «Золота Зірка»), повними кавалерами ордена Богдана Хмельницького та нагородженими орденом княгині Ольги – ці особи отримають відповідні пільги, передбачені законодавством.

Проєкт Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану:

1. Операції з фізичної передачі пального (під час дії воєнного стану) без відшкодування його вартості (попередньої або наступної) на потреби оборони – не оподатковуватимуться.

2. Те ж саме щодо благодійної допомоги, отриманої мешканцями територій, на яких відбувались бойові дії (зокрема і якщо вони покинули місце проживання) та учасниками бойових дій.

3. Знизили ставки акцизу на бензини моторні, важкі дистиляти та скраплений газ до 0 євро за 1000 літрів, а ПДВ – до 7%.

4. Не вважатиметься постачанням товарів та послуг передача товарів та послуг на користь ЗСУ, іншим державним органам, військовим формуванням, установам або організаціям, що утримуються коштом державного бюджету, для потреб оборони (крім випадків, коли такі операції оподатковуються за 0% ПДВ).

5. Перебіг строків давності, контроль за якими здійснюється контролюючими органами – зупинено. Також відшкодування шкоди, заподіяної діяльністю контролюючих органів не застосовується, якщо така шкода була зумовлена дією воєнного стану.

6. Аналогічно зупинене й нарахування пені, якщо діяння, що стало підставою, було зумовлене дією воєнного стану.

7. Благодійна допомога, виплачена протягом дії воєнного стану учасникам бойових дій та особам, що проживали на території їх здійснення – не включатиметься до суми загального місячного (річного) доходу, так само, які і виплати постраждалим внаслідок агресії РФ протягом дії воєнного стану.

8. До 31 грудня року, наступного за роком припинення або скасування воєнного стану, не сплачується земельний податок та орендна плата, а також екологічний податок за 2022 рік, на територіях, де проходять воєнні дії, які є окупованими тощо.

9. Внесено ряд коригувань щодо адміністрування ПДВ з урахуванням запровадження воєнного стану.

10. Для ФОП І-ІІ груп дозволено не сплачувати єдиний податок до припинення чи скасування воєнного стану.

11. Для платників ЄП ІІІ групи збільшили верхню межу доходу до 10 мільярдів (!) гривень та зняли обмеження щодо кількості найманих працівників, але передбачили обмеження щодо видів діяльності, за якими діятимуть подібні зміни (не входять азартні ігри, обмін валют, банківська та фінансова діяльність, страхова діяльність, видобуток корисних копалин, виробництво та реалізація підакцизних товарів, крім роздрібного продажу пального та слабоалкогольних напоїв). Також встановили нову відсоткову ставку ЄП на рівні 2%.

12. Запровадили мораторій на проведення перевірок, крім камеральних у деяких випадках та фактичних, також зупиняються уже розпочаті перевірки.

13. Запроваджено звільнення від відповідальності за прострочення платежів за споживчими кредитами протягом дії воєнного стану та 30-денного терміну після його завершення, а також мораторій на виселення мешканців з іпотечного житла та стягнення за іпотекою.

14. ФОП надано право не сплачувати ЄСВ за себе з 1 березня 2022 року до припинення воєнного стану та ще рік після цього. Також дозволено не сплачувати ЄСВ за найманих працівників, мобілізованих до ЗСУ.