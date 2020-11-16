«Вікі любить Землю» — міжнародний фотоконкурс, що має на меті зібрати фотографії якнайбільшої кількості пам’яток природи. В Україні змагання проходило восьмий рік поспіль. Цьогоріч до нього долучилися 475 учасників, завантаживши 20,5 тисяч світлин. Більшість конкурсантів взяли участь вперше. Організатором конкурсу в Україні є ГО «Вікімедіа Україна».
Десять найкращих фото належать п’яти авторам. Вікторія Роговенко та Сергій Нестерчук вперше подавали роботи на «Вікі любить Землю». Сергій Мірошник, Віталій Башкатов, Михайло Ременюк — неодноразові переможці конкурсу минулих років.
Щодо географії переможних фото, то чотири знімки зроблені у Миколаївській області, два — у Києві. По одному фото у ПЗФ Чернівецької, Івано-Франківської, Херсонської областей і Севастополя.
Топ-10 української частини міжнародного конкурсу «Вікі любить Землю 2020»:
Знімок також здобув перемогу серед фото, зроблених у ПЗФ Києва.
Фото також стало найкращим серед знімків Миколаївської області.
Фото також перемогло серед знімків Севастополя.
Окрім топ-10, також були визначені переможці в низці інших номінацій — «Найкраща світлина області», «За кількісний внесок», «Найкраще аерофото», «Найкраще відео», «Неприємні відкриття» . Переглянути їхні підсумки можна на блозі конкурсу.
Конкурс «Вікі любить Землю» (Wiki Loves Earth) має на меті створення бази фото об’єктів природно-заповідного фонду на території України під вільною ліцензією для ілюстрування Вікіпедії та інших проєктів, а також привернення уваги до стану навколишнього середовища. У 2020 році у конкурсі взяли участь 34 країни. Українську частину змагання проводить громадська організація «Вікімедіа Україна».
«Вікімедіа Україна» — громадська організація, регіональне відділення Фонду Вікімедіа, що займається підтримкою проектів Вікімедіа (Вікіпедії, Вікіновин, Вікімандрів тощо) в межах України. У 2013 році вона першою провела фотоконкурс «Вікі любить Землю» і є організатором міжнародного конкурсу.
Контакти для додаткової інформації та коментарів:
[email protected]
+ 380 95 350 94 00
Анна Хроболова
|