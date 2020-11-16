Представляємо вашій увазі найкращі світлини фотоконкурсу «Вікі любить Землю 2020». Це десять знімків природоохоронних територій України, що отримали найвищі оцінки від журі восьмого конкурсу. Саме ці фото представляють Україну на міжнародному етапі конкурсу.

«Вікі любить Землю» — міжнародний фотоконкурс, що має на меті зібрати фотографії якнайбільшої кількості пам’яток природи. В Україні змагання проходило восьмий рік поспіль. Цьогоріч до нього долучилися 475 учасників, завантаживши 20,5 тисяч світлин. Більшість конкурсантів взяли участь вперше. Організатором конкурсу в Україні є ГО «Вікімедіа Україна».

Десять найкращих фото належать п’яти авторам. Вікторія Роговенко та Сергій Нестерчук вперше подавали роботи на «Вікі любить Землю». Сергій Мірошник, Віталій Башкатов, Михайло Ременюк — неодноразові переможці конкурсу минулих років.

Щодо географії переможних фото, то чотири знімки зроблені у Миколаївській області, два — у Києві. По одному фото у ПЗФ Чернівецької, Івано-Франківської, Херсонської областей і Севастополя.

Топ-10 української частини міжнародного конкурсу «Вікі любить Землю 2020»:

Знімок також здобув перемогу серед фото, зроблених у ПЗФ Києва.

Фото також стало найкращим серед знімків Миколаївської області.

Фото також перемогло серед знімків Севастополя.

Окрім топ-10, також були визначені переможці в низці інших номінацій — «Найкраща світлина області», «За кількісний внесок», «Найкраще аерофото», «Найкраще відео», «Неприємні відкриття» . Переглянути їхні підсумки можна на блозі конкурсу.

Конкурс «Вікі любить Землю» (Wiki Loves Earth) має на меті створення бази фото об’єктів природно-заповідного фонду на території України під вільною ліцензією для ілюстрування Вікіпедії та інших проєктів, а також привернення уваги до стану навколишнього середовища. У 2020 році у конкурсі взяли участь 34 країни. Українську частину змагання проводить громадська організація «Вікімедіа Україна».

«Вікімедіа Україна» — громадська організація, регіональне відділення Фонду Вікімедіа, що займається підтримкою проектів Вікімедіа (Вікіпедії, Вікіновин, Вікімандрів тощо) в межах України. У 2013 році вона першою провела фотоконкурс «Вікі любить Землю» і є організатором міжнародного конкурсу.

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Анна Хроболова