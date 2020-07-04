Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, акція на підтримку Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь почалася у парку Шевченка, наразі активісти вирушили до МВС.

Вони зазначають, що 28 червня спливло 200 днів з моменту повідомлення їм про підозру у вбивстві журналіста.

У зв’язку з цим вони озвучили ряд питань до Міністерства внутрішніх справ:

  • Чому не шукають справжніх вбивць?
  • Чому за ґратами непричетні люди?
  • Чому не помічають безліч доказів невинуватості Антоненка, Кузьменко та Дугарь, а також відверті факти брехні правоохоронців?

Акція «200 днів брехні» Акція «200 днів брехні» Акція «200 днів брехні» Акція «200 днів брехні» Акція «200 днів брехні» Акція «200 днів брехні» Акція «200 днів брехні» Акція «200 днів брехні» Акція «200 днів брехні» Акція «200 днів брехні» Акція «200 днів брехні» Акція «200 днів брехні» Акція «200 днів брехні» Акція «200 днів брехні»

Акція «200 днів брехні»

Фото: #Букви