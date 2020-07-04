У Києві активісти провели акцію підтримки підозрюваних у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, акція на підтримку Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь почалася у парку Шевченка, наразі активісти вирушили до МВС.

Вони зазначають, що 28 червня спливло 200 днів з моменту повідомлення їм про підозру у вбивстві журналіста.

У зв’язку з цим вони озвучили ряд питань до Міністерства внутрішніх справ: