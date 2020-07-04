Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Так, акція на підтримку Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь почалася у парку Шевченка, наразі активісти вирушили до МВС.
Вони зазначають, що 28 червня спливло 200 днів з моменту повідомлення їм про підозру у вбивстві журналіста.
У зв’язку з цим вони озвучили ряд питань до Міністерства внутрішніх справ:
- Чому не шукають справжніх вбивць?
- Чому за ґратами непричетні люди?
- Чому не помічають безліч доказів невинуватості Антоненка, Кузьменко та Дугарь, а також відверті факти брехні правоохоронців?
- Нагадаємо, в грудні минулого року стало відомо, що співробітники Національної поліції затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося в 2016 році. Підозри було пред’явлено медсестрі Яні Дугарь, лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненко. В даний час Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко знаходяться під вартою, Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.
- Напередодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не керує слідством у справі щодо вбивства Павла Шеремета. #Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за його розслідування.