З 4 до 6 вересня у Херсоні вперше пройшов фестиваль сучасного мистецтва Dream ГогольFest.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Впродовж трьох днів фестивалю відбулося близько 100 подій, які відвідали загалом до 5000 людей.

Зокрема, на Dream ГогольFest представили театральну, музичну, освітню, візуальну, перформативну та нічну програми. Фестивальними локаціями були: Urban CAD, готель Фрегат на набережній, Херсонський академічний музично-драматичний театр ім. М. Куліша та Трофейний міст.

Найяскравішими подіями заключного дня стали камерна опера “Стус перехожий” від акторів центру сучасного мистецтва “ДАХ”, інсталяція Alambari #TogetherAtTheSameTime, опера-реквієм IYOV у виконанні формацї Nova Opera, лекція режисера Влада Троїцького “Dream – мрія чи сон?” та концерти на головній музичній сцені.

Цікаво, що концерти відбувалися у “вертикальному форматі”. Глядачі розташувалися в номерах готелю “Фрегат” і з балконів слухали виконавців та спостерігали за дійством, яке тривало внизу на сцені.

Line up цього вечора склали: інтернаціональний гурт Vinok, учасники якого свій стиль називають барокко-поп, Вагоновожатые – український сучасний гурт, який поєднує електронну складову та “драйв” живих концертів, інтелектуальне фрік-кабаре Dakh Daughters та етно-хаос гурт DakhaBrakha.

Цьогоріч театральна програма об’єднала у собі 4 напрямки: флагманські івенти від ГОГОЛЬFEST, прем’єри від ЦСМ “ДАХ”, site-specific імерсивні проєкти з залученням локальних артистів, цифрові лабораторії #GF_LSD.

Тема освітньої програми “Гімназія” називалася “Подорож за край”, що складалася з 20 денних і нічних подій – кінопокази, публічні розмови, інтерв’ю, книжкові презентації. Глядачів запрошували у соковиті місця для відпочинку та небезпечні для туризму точки, відкриваючи сучасну освіту та бізнес, пізнаючи тих, хто живе поряд – на Херсонщині.

Візуальна програма на фестивалі отримала назву “Сни Гекати”. Майже 30 художників створили проєкт, який мовою сучасного (і не тільки) мистецтва розповідає начебто стародавню історію про землі, які зараз є Херсонщиною, але раптом ця історія виявляється розповіддю про нас самих – тут і зараз, зовсім в інших, сучасних реаліях.

На нічних музичних вечірках виступали сучасні українські гурти та діджеї. Зокрема, відбувся прем’єрний виступ нового колективу Ragapop, до складу якого входять учасниці Dakh Daughters – Руслана Хазіпова і Анна Нікітіна та музикант Антон Очеретяний.