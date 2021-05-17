Про це розповідають #Букви.

За словами організаторів, на цю акцію “мали би вийти 47 тисяч українців, та замість них на площі було 47 тисяч чорних стрічок, адже стільки людей померло від COVID-19 в Україні”.

“Це надзвичайно велика кількість людей, яка дорівнює населення цілого міста такого, як Ірпінь чи Білгород-Дністровський. Чорні стрічки на асфальті символізують людей, які померли через міністра Степанова. Для людей немає місця в лікарнях, не вистачає кисню, немає як вакцинуватися – все це через неефективність міністра охорони здоров’я Степанова. Він має піти у відставку та відповісти за свої злочини”, – зазначив голова благодійного фонду “100% життя” Дмитро Шерембей.

Організатори заявляють, що Україна протягом останнього часу “незмінно займає перші місця в рейтингу за кількістю смертей від COVID-19 та останнє місце за темпами вакцинації в Європі”.

Фото: #Букви

Учасники акції стурбовані тим, що вакцинація проходить дуже повільно, самих вакцин недостатньо, та й процес щеплення є хаотичним.

Крім того, пацієнтські організації вимагають від Верховної Ради включити до порядку денного сесії проєкт постанови про відставку Максима Степанова та прийняти її.

Відставка Степанова

Максим Степанов очолив МОЗ на старті епідемії коронавірусу. 20 березня 2020 року Верховна Рада на позачерговому засіданні з другої спроби призначила його на посаду.

Відтоді депутати кілька разів пробували ініціювати його звільнення. Зокрема, така постанова була зареєстрована у липні 2020 року.

2 квітня депутат від “Слуги народу” Дмитро Гурін інформував про збір підписів під постановою про скликання позачергової сесії щодо звільнення Максима Степанова. За словами депутата, свій підпис поставив і голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

28 квітня стало народні депутати від фракції “Голосу” зібрали понад 150 підписів за проведення позачергового засідання Верховної Ради щодо розгляду відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Міністр, коментуючи це, заявив, що він нібито на відміну від депутатів має багато справ, тому не розмірковує над питанням призначення нового міністра на його заміну.

В Раді нацбезпеки і оборони не вважають доречним звільнення Степанова саме зараз.