Адвокати заарештованих у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета заявляють, що слідство не дає їм змоги ознайомитися з матеріалами справи. А їх зібралося 38 томів.

Про це на брифінгу повідомив Дмитро Круговий, адвокат Андрія Антоненка-Riffmaster, повідомляє кореспондент #Букв.

“Нам вже багато разів у телефонній розмові обіцяють дати матеріали. Кажуть, щоб ми приїжджали для ознайомлення. Ми приїжджаємо — матеріалів немає. Тоді нам кажуть їхати туди, де наш підзахисний. Приїжджаємо, там теж немає матеріалів. Стоїть молодий хлопець Володя. У нього в сумці три теки з 38 томів. У клопотанні було зазначено, що в справі 38 томів — ми не бачили жодного. Нам показали якісь ксерокопії — схоже на протоколи огляду. Андрію також не давали матеріали для ознайомлення”, – сказав Круговий.

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Адвокат Яни Дугарь заявляє, що замовлена ​​ними експертиза кадрів з камери відеоспостереження, довела, що на відео не Яна Дугарь, а все через невідповідність зросту. У Яни Дугарь зріст 175 см, а жінки на відео — нижче 165 см.

Сторона звинувачення, за словами адвоката, наполягає на тому, що точно виміряти зріст всіх, хто на кадрах відеоспостереження, не є можливим через те, що “людина йде і виникає ефект маятника”.

Варто зазначити, що під стінами будівлі МВС України зібрався мітинг на підтримку заарештованих Андрія Антоненка, Яни Дугарь, Юлії Кузьменко.

Учасники скандували: “Аваков відкрий докази!”, і палили фаєри.

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

26 травня Печерський суд Києва подовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одній з підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.

25 травня, активісти, ветерани АТО, рідні та близькі Яни Дугарь, Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко, яких звинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета, провели акцію протесту під Офісом Президента.

Нагадаємо, в грудні минулого року стало відомо, що співробітники Національної поліції затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося в 2016 році.