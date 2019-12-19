Сьогодні в центрі Києва знову поновилися акції протесту аграріїв і "Національного корпусу".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, аграрії разом з “Нацкорпусом” організованими колонами пройшли через Мар’їнський парк і вийшли на Хрещатик, підійшли до ЦУМу, де перекрили рух автотранспорту.

Спочатку незадоволені автомобілісти сигналили, але після стали розвертатися і об’їжджати.

Зараз на місці присутні співробітники поліції діалогу. Також поліція стоїть по периметру біля ЦУМу.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Нагадаємо, що 17 грудня під стінами Верховної Ради, де проходили чотири акції протесту, відбулися сутички.