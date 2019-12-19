Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Так, аграрії разом з “Нацкорпусом” організованими колонами пройшли через Мар’їнський парк і вийшли на Хрещатик, підійшли до ЦУМу, де перекрили рух автотранспорту.
Спочатку незадоволені автомобілісти сигналили, але після стали розвертатися і об’їжджати.
Зараз на місці присутні співробітники поліції діалогу. Також поліція стоїть по периметру біля ЦУМу.
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
Нагадаємо, що 17 грудня під стінами Верховної Ради, де проходили чотири акції протесту, відбулися сутички.
- Внаслідок сутичок постраждали двоє правоохоронців.
- #Букви опублікували відео сутичок.
- Пізніше того ж дня сутички відновилися, є постраждалі серед мітингувальників.
- У поліції повідомляють про затримання кількох людей під час зіткнень на протестах під Верховною Радою. Декого пізніше відпустили.
- В “Національному корпусі” розповіли, що хлопець, який був помічений в сутичках з поліцією під стінами Верховної Ради, не “тітушка”, а фермер.