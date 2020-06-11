Активіст Сергій Стерненко прийшов до СБУ: фото

Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Стерненко нагадав, що старший в групі прокурорів Андрій Родіонов “відмовився погоджувати підозра, так як воно складено необ’єктивно, упереджено, з великими порушеннями і при відсутності будь-яких доказів”.
За словами Стерненка, прокурора Родіонова “викинули” з справи і призначили нового, який дане підозра підписав.
“Я сьогодні тут (під СБУ). Але не тільки через якихось процесуальні нюанси, а також тому, що Аваков і (Генпрокурор) Венедіктова хочуть відібрати у нас право на захист наших життів. Дуже показовим є те, що більше року нападник, який офіційно визнаний підозрюваним, втік з України і його досі не оголосили в розшук. Навіть незважаючи на те, що я подавав клопотання про оголошення його в розшук. Замість цього вони розшукують мене”, – сказав Сергій Стерненко.
Варто зазначити, що під СБУ зібралися люди, щоб підтримати Сергія Стерненка.
Крім того, під відомством посилили охорону – поліція проводить поверхневий огляд.
Фото: Євген Войніч, #Букви
Нагадаємо, сьогодні вранці додому до активіста Сергія Стерненко прийшла поліція з постановою про примусовий привід в СБУ.
Раніше повідомлялося, що Стерненку повідомили про нову підозру про скоєння вбивства.
- Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова вимагала повідомити про підозру активісту Стерненку.
- Очільниця Офісу генпрокурора також заявила, що підозра одеському активісту Сергію Стерненку, який, захищаючись від нападників, завдав одному смертельне поранення, буде в будь-якому випадку.
- Активіста Сергія Стерненка викликають до СБУ ніби для повідомлення йому про підозру.
- 10 червня колишній старший групи прокурорів у справі Сергія Стерненка Андрій Радіонов відмовився підписувати підозру активісту, невдовзі після чого покинув справу.