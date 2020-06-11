Активіст Сергій Стерненко прийшов до СБУ: фото

Сьогодні, 11 червня, активіст Сергій Стерненко прийшов до СБУ, через те, що сьогодні вранці поліція йому принесла постанову суду про силовий привід.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Стерненко нагадав, що старший в групі прокурорів Андрій Родіонов “відмовився погоджувати підозра, так як воно складено необ’єктивно, упереджено, з великими порушеннями і при відсутності будь-яких доказів”.

За словами Стерненка, прокурора Родіонова “викинули” з справи і призначили нового, який дане підозра підписав.

“Я сьогодні тут (під СБУ). Але не тільки через якихось процесуальні нюанси, а також тому, що Аваков і (Генпрокурор) Венедіктова хочуть відібрати у нас право на захист наших життів. Дуже показовим є те, що більше року нападник, який офіційно визнаний підозрюваним, втік з України і його досі не оголосили в розшук. Навіть незважаючи на те, що я подавав клопотання про оголошення його в розшук. Замість цього вони розшукують мене”, – сказав Сергій Стерненко.

Варто зазначити, що під СБУ зібралися люди, щоб підтримати Сергія Стерненка.

Крім того, під відомством посилили охорону – поліція проводить поверхневий огляд.

Фото: Євген Войніч, #Букви

Нагадаємо, сьогодні вранці додому до активіста Сергія Стерненко прийшла поліція з постановою про примусовий привід в СБУ.

Раніше повідомлялося, що Стерненку повідомили про нову підозру про скоєння вбивства.