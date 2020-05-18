Одеському активісту Сергію Стерненку в СБУ не повідомили про підозру, а визнали потерпілим.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Якщо на вас скоєно напад, я прошу, завжди захищайте своє життя. Краще прийти в СБУ, ніж лягти в могилу. Всім велике дякую”, – прокоментував Стерненко.

За його словами, тепер було б логічно, якби СБУ закрила кримінальну справу проти нього.

Фото: Євген Войніч, #Букви

Нагадаємо, що зранку під стінами Служби вже зібралися люди на підтримку активіста.