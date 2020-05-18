Про це повідомляє кореспондент #Букв.
“Якщо на вас скоєно напад, я прошу, завжди захищайте своє життя. Краще прийти в СБУ, ніж лягти в могилу. Всім велике дякую”, – прокоментував Стерненко.
За його словами, тепер було б логічно, якби СБУ закрила кримінальну справу проти нього.
Фото: Євген Войніч, #Букви
Нагадаємо, що зранку під стінами Служби вже зібралися люди на підтримку активіста.
- Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова вимагала повідомити про підозру активісту Стерненку.
- Очільниця Офісу генпрокурора також заявила, що підозра одеському активісту Сергію Стерненку, який, захищаючись від нападників, завдав одному смертельне поранення, буде в будь-якому випадку.
- Активіста Сергія Стерненка викликають до СБУ ніби для повідомлення йому про підозру.