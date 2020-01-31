Активісти під Верховним судом доказували пов’язаність Суркісів та Коломойського

Під стінами Верховного суду у Києві, де проходить черговий суд у справі "ПриватБанку", активісти влаштували акцію протесту.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, на засіданні брати Суркіси намагалися довести, що не пов’язані бізнесом з олігархом Ігорем Коломойським, тому держава повинна їм повернути мільярди, котрі були отримані при націоналізації банку.

Під стінами суду зібралися активісти “Демократичної сокири”, які продемонстрували інформацію, що прямо підтверджує пов’язаність Суркісів та Коломойського.

Слід зазначити, що у грудні 2019 року Шостий Апеляційний суд м. Києва призупинив розгляд справи щодо відміни націоналізації “ПриватБанку”, поки не буде винесено рішення Верховного Суду по позову братів Суркісів.