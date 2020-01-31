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Активісти під Верховним судом доказували пов’язаність Суркісів та Коломойського

Олександр Кужельний
Репортер

Під стінами Верховного суду у Києві, де проходить черговий суд у справі "ПриватБанку", активісти влаштували акцію протесту.

П’ятниця, 31 січня 2020, 17:34

Фото: #Буквы

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, на засіданні брати Суркіси намагалися довести, що не пов’язані бізнесом з олігархом Ігорем Коломойським, тому держава повинна їм повернути мільярди, котрі були отримані при націоналізації банку.

Під стінами суду зібралися активісти “Демократичної сокири”, які продемонстрували інформацію, що прямо підтверджує пов’язаність Суркісів та Коломойського.

Слід зазначити, що у грудні 2019 року Шостий Апеляційний суд м. Києва призупинив розгляд справи щодо відміни націоналізації “ПриватБанку”, поки не буде винесено рішення Верховного Суду по позову братів Суркісів.

Активисты под Верховным судом Активисты под Верховным судом Активисты под Верховным судом Активисты под Верховным судом Активисты под Верховным судом Активисты под Верховным судом Активисты под Верховным судом Активисты под Верховным судом Активисты под Верховным судом Активисты под Верховным судом Активисты под Верховным судом Активисты под Верховным судом Активисты под Верховным судом

Активисты под Верховным судом

Фото: #Букви

  • Пов’язані з олігархом Ігорем Коломойським структури за грудень і початок січня подали в цілому 285 судових позовів. Юристи “ПриватБанку” підтвердили цю інформацію.
  • Заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова заявила, що розгляд законопроєкту №2571, який серед іншого фактично забороняє повертати “ПриватБанк” його колишньому власнику Ігорю Коломойському, переноситься.
  • Раніше український олігарх Ігор Коломойський неодноразово заявляв, що хоче знову стати співвласником “ПриватБанку”.
Теги: Коломойский, протест, Суркис, суд, ПриватБанк

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