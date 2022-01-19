На місці подій фотокореспондент #Букв.
Сьогодні відбулося засідання суду, де Петру Порошенку Порошенку призначили запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Арешту не буде.
“Зелю геть! Ганба!”, – скандували учасники протесту. Разом з тим, вони вигукували “Слава Україні! Україна понад усе! Перемога!”
Колона налічувала кілька тисяч осіб. До них приєднався Петро Порошенко з командою.
На територію Офісу президента мітингувальники не заходять – щоб не пошкодити декорації біля катка та щоб не розлякати дітей, які гралися поруч.
Ніяких провокацій чи сутичок не було – учасники у піднесеному настрої. Попри те, що під Печерським районним судом відбулися сутички між поліціянтами та активістами. Побили депутата Київради Олександра Погребиського.
- Відомо, що прокуратура просила суд заарештувати Порошенка під заставу в 1 мільярд гривень.
- Як світові засоби масової інформації гостро відреагували на звинувачення у державній зраді п’ятого президента України Петра Порошенка, читайте у матеріалі.