Прибічники Петра Порошенка, які зібралися сьогодні під приміщенням Печерського районного суду, після оголошення рішення суду колоною пройшли до Офісу президента.

На місці подій фотокореспондент #Букв.

Сьогодні відбулося засідання суду, де Петру Порошенку Порошенку призначили запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Арешту не буде.

“Зелю геть! Ганба!”, – скандували учасники протесту. Разом з тим, вони вигукували “Слава Україні! Україна понад усе! Перемога!”

Колона налічувала кілька тисяч осіб. До них приєднався Петро Порошенко з командою.

На територію Офісу президента мітингувальники не заходять – щоб не пошкодити декорації біля катка та щоб не розлякати дітей, які гралися поруч.

Ніяких провокацій чи сутичок не було – учасники у піднесеному настрої. Попри те, що під Печерським районним судом відбулися сутички між поліціянтами та активістами. Побили депутата Київради Олександра Погребиського.