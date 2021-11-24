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Антивакцинатори прийшли під СБУ, вимагаючи звільнення свого лідера, – фото

Сьогодні зранку біля стін Верховної Ради розпочався мітинг антивакцинаторів, проте згодом вони прийшли під стіни СБУ, де вимагали звільнення відомого активіста-антивакцинатора Остапа Стахіва.

Середа, 24 листопада 2021, 15:13

Фото: #Букви

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

У Верховній Раді сьогодні нікого не було, тому до людей, які зібралися на площі, ніхто не вийшов. Народні депутати цього тижня працюють із виборцями, тому жодних пленарних засідань сьогодні немає.

Коли людей біля стін Парламенту побільшало, вони організованою колоною рушили центральними вулицями міста. Йшли вниз вулицями Грушевського, Хрещатиком, бульваром Шевченка і прийшли під СБУ на Володимирській.

Там продовжили мітингувати.

Задля проходження колони поліція зранку перекрила центральні вулиці міста, про що попереджали раніше.

У колоні йшло близько 1500 людей.

Головна вимога мітингувальників – звільнення з-під варти лідера “руху антивакцинаторів” в Україні Остапа Стахіва. Його звинувачують у замаху на повалення конституційного ладу в Україні.

  • 16 листопада у пресслужбі СБУ заявили, що заблокували антиукраїнську мережу, яка під кураторством РФ розробляла плани захоплення влади. Разом з тим, вони вручили підозру Остапу Стахову та ще одному громадянину Росії.
  • Підозру вручили за статтею 109 Кримінального кодексу України – дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.
  • 18 листопада антивакцинатор Остап Стахів, якому Галицький районний суд Львова обирав запобіжний захід, молився під час слухання.
Теги: антивакцинатор, мітинг

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