Австралія і Нова Зеландія зустріли новий 2020 рік.

Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

Ще вдень жителі міста збираються уздовж гавані, щоб подивитися на грандіозні салюти. Варто зазначити, що чекати доводиться в умовах спеки. Салюти запускають о 21:00.

У деяких місцевостях влада вирішила відмовитися від святкових феєрверків через сильні пориви вітру. Адже останні місяці країна потерпає від лісових пожеж.

Група німецьких туристів:

Гавань Сіднея залита потоками світла від салютів і феєрверків.

Варто відзначити, що першими на планеті Новий рік зустрічають мешканці острова Кірітіматі, що входить до складу островів Різдва (Республіка Кірібаті), а також жителі міста Нукуалофа (столиця Королівства Тонга). Всі вони знаходяться в Океанії.

Наступним Новий рік святкує острів Чатем (Нова Зеландія), віддалений від основних островів Нової Зеландії, знаходиться в спеціальному часовому поясі.

Потім Новий рік зустрічають Нова Зеландія і полярники з Південного полюса в Антарктиді.

Наступними святкують Новий рік жителі крайнього сходу Росії (Анадир, Камчатка), островів Фіджі і деяких інших тихоокеанських островів (Науру, Тувалу).

Далі острів Норфолк (Австралія). Потім частина східної Австралії (Сідней, Мельбурн, Канберра) і деякі тихоокеанські острови (Вануату, Мікронезія, Соломонові острови)

Далі вся Австралія. У Сіднеї як правило влаштовують грандіозний салюти, які видно з відстані 16-20 кілометрів від міста.