Про це повідомили у пресслужбі зоопарку.

Відділ приматів поповнився малюкам одразу 2 видів: ігрунка звичайна (Callithrix jacchus) та японський макак (Macaca fuscata).

Родина ігрунок Миколаївського зоопарку складається із 6 особин: мама, тато та їхні діти. Дружні між собою, контактні. 15 липня в їхній сім’ї, з’явилося ще двоє дитинчат. Батьки дуже піклуються про свою малечу. Тато допомагає при їх вихованні, носить їх на спині і дає матері для годування молоком.

А у пари японських макак ситуація дещо інша. В їхній сім’ї головний тато, якого всі дуже поважають, але він не бере участі у подальшому піклуванні за нащадками. 9 липня батьками стали Міка та Ріф, у яких народилося одне дитинча. Мама досить молода, але дуже дбає про свою дитину. За ними можна спостерігати у літніх вольєрах відділу приматів.

В Акватераріуму теж є поповнення у змій таких видів: полоз тонкохвостий(Orthriophis taeniurus) та змія молочна кемпбелла (Lampropeltis triangulum campbelli). Ці види змій утримуються парами і дають потомство уже не перший рік.

Відділ хижих тварин також не відстає, у декількох видів теж з’явились малюки. В сімействі кінкажу (Potos flavus) у пари Алі та Віталика 19 квітня народилось на світ дитинча, яке є шостим у цієї пари.

Сервали (Leptailurus serval) на ім’я Флора та Негус 20 червня стали батьками чудового плямистого кошеня. 17 липня відбулось визначення полу малюка, маленький хижак виявився самцем. За весь час утримання цього виду у Миколаївському зоопарку це 58 дитинча.

А також у родині рисей (Lynx) 5 липня народилась трійня у батьків Люпіна та Забави.

Крім того, відділ копитних тварин також отримав поповнення від 3 видів, а саме: козел гвинторогий (Capra falconeri), козел сибірський горний (Capra sibirica) та лань європейська (Dama dama). 1 та 6 липня народилось 2 дитинчат козлів сибірських горних, а 5 липня на світ з’явилась маленька самичка лані європейської. Усі малюки утримуються разом з батьками у відкритих літніх експозиціях.