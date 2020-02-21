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Берлінале-2020: найяскравіші образи червоної доріжки

20 лютого в столиці Німеччини стартував ювілейний 70-й кінофестиваль Берлінале. У цьому році він триватиме до 1 березня. Вже за традицією червону доріжку заходу відвідали відомі актори, режисери та діячі кіно.

П’ятниця, 21 лютого 2020, 15:46

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, червоною доріжкою пройшлися Береніс Бежо, Маргарет Куеллі, Ніна Хосс, Паула Бер і десятки інших.

Лена Мейер-Ландрут

Ірис Бербен

Альма Багрясік

Джессіка Шварц і Флоріан Девід Фітц

Береніс Бежо

Сігурні Уівер з чоловіком і дочкою

Маргарет Куеллі

Дуглас Бут

Аннабель Манденг

Ніна Хосс

Мерет Беккер і Себастьян Кох

Марія-Вікторія Драгус

Лука Марінеллі і Алісса Юнг

Даніель Брюль і Фелісітас Ромбольд

Франциска Вайс

Паула Бер

Андреас Пічман і Ясмін Табатабаі

Марія Шредер

Леа ван Акен

Олександра Марія Лара

Емілія Шюле

Ханна Херцспрунг

Джуліан Елтінг

Ліліт Штангенберг

Нора фон Вальдштеттен

Стефані Гизингер

Штефан Конарське

Джеррі Гофман і Айлін Тезель

Анна Ратті-Полле

Айно Лаберанц

Кіда Ходр Рамадан

Яннік Шуманн

Алісія фон Ріттберг

Микола Кінскі

Марія Фуртвенглєр

Фото: Vogue

Лавінія Уілсон

Кінофестиваль покаже своїм гостям близько 340 нових фільмів. Серед стрічок, які будуть боротися за нагороди в різних номінаціях, є і українські роботи.

Зокрема, у конкурсній програмі Generation 14plus покажуть документальний фільм “Земля блакитна, ніби апельсин” режисера Ірини Цілик.

Також у рамках спеціальних показів Berlinale Special відбудеться світова прем’єра фільму-антиутопії “Номери” авторства режисерів Олега Сенцова й Ахтема Сеітаблаєва.

У рамках Берлінале будуть показані й кілька фільмів, знятих у копродукції з Україною.

Так, оргкомітет кінофестивалю відібрав до основної конкурсної програми фільм російських режисерів Іллі Хржановського й Катерини Ертель “ДАУ. Наташа”. Одним із виробників стрічки є українська компанія Phenomen Ukraine.

  • У лютому минулого року в Німеччині провели 69-ту церемонію нагородження Берлінського кінофестивалю. “Золотого ведмедя” отримав фільм “Синоніми” Надава Лапіда.
Теги: Червона доріжка, Берлинале, звезды

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