Берлінале-2020: найяскравіші образи червоної доріжки

20 лютого в столиці Німеччини стартував ювілейний 70-й кінофестиваль Берлінале. У цьому році він триватиме до 1 березня. Вже за традицією червону доріжку заходу відвідали відомі актори, режисери та діячі кіно.

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, червоною доріжкою пройшлися Береніс Бежо, Маргарет Куеллі, Ніна Хосс, Паула Бер і десятки інших.

Лена Мейер-Ландрут

Ірис Бербен

Альма Багрясік

Джессіка Шварц і Флоріан Девід Фітц

Береніс Бежо

Сігурні Уівер з чоловіком і дочкою

Маргарет Куеллі

Дуглас Бут

Аннабель Манденг

Ніна Хосс

Мерет Беккер і Себастьян Кох

Марія-Вікторія Драгус

Лука Марінеллі і Алісса Юнг

Даніель Брюль і Фелісітас Ромбольд

Франциска Вайс

Паула Бер

Андреас Пічман і Ясмін Табатабаі

Марія Шредер

Леа ван Акен

Олександра Марія Лара

Емілія Шюле

Ханна Херцспрунг

Джуліан Елтінг

Ліліт Штангенберг

Нора фон Вальдштеттен

Стефані Гизингер

Штефан Конарське

Джеррі Гофман і Айлін Тезель

Анна Ратті-Полле

Айно Лаберанц

Кіда Ходр Рамадан

Яннік Шуманн

Алісія фон Ріттберг

Микола Кінскі

Марія Фуртвенглєр

Лавінія Уілсон

Кінофестиваль покаже своїм гостям близько 340 нових фільмів. Серед стрічок, які будуть боротися за нагороди в різних номінаціях, є і українські роботи.

Зокрема, у конкурсній програмі Generation 14plus покажуть документальний фільм “Земля блакитна, ніби апельсин” режисера Ірини Цілик.

Також у рамках спеціальних показів Berlinale Special відбудеться світова прем’єра фільму-антиутопії “Номери” авторства режисерів Олега Сенцова й Ахтема Сеітаблаєва.

У рамках Берлінале будуть показані й кілька фільмів, знятих у копродукції з Україною.

Так, оргкомітет кінофестивалю відібрав до основної конкурсної програми фільм російських режисерів Іллі Хржановського й Катерини Ертель “ДАУ. Наташа”. Одним із виробників стрічки є українська компанія Phenomen Ukraine.