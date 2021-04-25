Про це розповідають #Букви.

Віряни можуть приходити до храмів, аби освяти вербові гілки, але мають дотримуватися карантинних обмежень: тримати соціальну дистанцію та носити маски.

Раніше влада Києва назвала рекомендації до проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня.

Зокрема:

  • храми мають забезпечити дезінфекцію та провітрювання приміщень;
  • обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів приміщення;
  • забезпечити температурний скринінг тих, хто братиме участь у богослужіннях;
  • дотримуватися маскового режиму.

А мер столиці Віталій Кличко закликав киян “провести свята в колі родини”.

Але багато хто ігнорує заклики до “безпечного святкування” – люди товпляться в церквах, на половині немає масок, або вони приспущені на підборіддя.

Вербна неділя Вербна неділя Вербна неділя Вербна неділя Вербна неділя Вербна неділя Вербна неділя Вербна неділя Вербна неділя Вербна неділя Вербна неділя Вербна неділя Вербна неділя Вербна неділя

Фото: #Букви