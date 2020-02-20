Евакуйованих з Уханя громадян Великобританії, після прибуття до Лондона, відправили на двотижневий карантин до міста Мілтон-Кінс (Milton Keynes).

Про це повідомляє видання Berkshire Live.

Варто зазначити, що прибуття евакуйованих британців не супроводжувалося ні протестами, ні блокуванням доріг, як це з учорашнього дня відбувається в Україні.

Громадян Великобританії в кількох пасажирських автобусах і в супроводі поліції відправили до готелю Kents Hill в місто за 70 км від Лондона.

Людям привезли всі необхідні засоби гігієни, змінний одяг. В готелі є медперсонал, який буде спостерігати за станом прибулих.

Варто зазначити, що в місті Мілтон-Кінс проживає близько 250 тис. людей.

Поряд з готелем Kents Hill Park розташовані школи, футбольний клуб, фітнес-центр і кампуси університету Open University.

Нагадаємо, що у Нових Санжарах, що в Полтавській області, люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Крім того, в місті сталися сутички між поліцією і протестуючими.

У МВС зазначають, що всі протиправні спроби перешкоджання розміщенню евакуйованих на цьому об’єкті або порушення режиму їх обсервації будуть зупинятися поліцією і Нацгвардією відповідно до вимог закону та рішення урядового штабу.

У міністерстві підкреслюють, що загрози здоров’ю громадян відсутні.