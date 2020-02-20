Про це повідомляє видання Berkshire Live.
Варто зазначити, що прибуття евакуйованих британців не супроводжувалося ні протестами, ні блокуванням доріг, як це з учорашнього дня відбувається в Україні.
Громадян Великобританії в кількох пасажирських автобусах і в супроводі поліції відправили до готелю Kents Hill в місто за 70 км від Лондона.
Людям привезли всі необхідні засоби гігієни, змінний одяг. В готелі є медперсонал, який буде спостерігати за станом прибулих.
Варто зазначити, що в місті Мілтон-Кінс проживає близько 250 тис. людей.
Поряд з готелем Kents Hill Park розташовані школи, футбольний клуб, фітнес-центр і кампуси університету Open University.
Нагадаємо, що у Нових Санжарах, що в Полтавській області, люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Крім того, в місті сталися сутички між поліцією і протестуючими.
У МВС зазначають, що всі протиправні спроби перешкоджання розміщенню евакуйованих на цьому об’єкті або порушення режиму їх обсервації будуть зупинятися поліцією і Нацгвардією відповідно до вимог закону та рішення урядового штабу.
У міністерстві підкреслюють, що загрози здоров’ю громадян відсутні.
- Президент України Володимир Зеленський засудив протести в регіонах проти прийому евакуйованих із Китаю українців і запевнив, що небезпеки немає.
- 20 лютого літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими з китайського Уханя українцями і іноземцями приземлився в міжнародному аеропорту “Бориспіль” для дозаправки.
- Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розкрив деталі евакуації українців із китайського міста Ухань. Йдеться про 56 людей. Серед них – українські та іноземні громадяни. Наразі дата евакуації запланована на 20 лютого. Безпосередньо перед посадкою в літак громадяни пройдуть медичний огляд, і ті, у кого будуть симптоми ГРВІ та підвищення температури до 37,2, до польоту допущені не будуть. Після посадки в Україні пасажирів і екіпаж з персоналом відправлять на карантин, а літак пройде спеціальну дорогу дезінфекцію, всі відходи спалять.
- Кабінет Міністрів виділив 4,5 мільйона гривень на евакуацію українців з епіцентру нового атипового коронавірусу, китайської провінції Хубей.