Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Зокрема, біля Ради встановили “лабіринт стереотипів” на підтримку жінок, який має розвінчати численні стереотипи, пов’язані зі шляхом жінок в політику.
Інсталяція, що встановлена в рамках проєкту “Йдеш у політику не одна” складається з восьми інтерактивних кімнат. У кожній з них розмішена інформація про бар’єри, стереотипи і шаблони, які стосуються жінок у політиці.
Фото: Олександр Кужельний, #Букви
Фото: Євген Краєвий, #Букви
- У вівторок 23 червня, під час робочого візиту до Миколаєва, глава фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія і глава партії Олександр Корнієнко потрапили в сексистський скандал. #Букви розбиралися, чому ж жінки в політиці продовжують закривати очі на сексизм навколо себе?