Сьогодні, 22 вересня, біля Верховної Ради відбулася акція в підтримку жінок, які балотуватимуться до місцевих органів влади на виборах 2020 року.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, біля Ради встановили “лабіринт стереотипів” на підтримку жінок, який має розвінчати численні стереотипи, пов’язані зі шляхом жінок в політику.

Інсталяція, що встановлена в рамках проєкту “Йдеш у політику не одна” складається з восьми інтерактивних кімнат. У кожній з них розмішена інформація про бар’єри, стереотипи і шаблони, які стосуються жінок у політиці.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Фото: Євген Краєвий, #Букви