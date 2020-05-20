Про це повідомляють #Букви.
За словами журналіста, ще біля Верховної Ради його зупинила поліція і запитала, що за картонні таблички він несе, попросили показати документи. Після того, як побачили посвідчення журналіста – питань більше не ставили.
Уже в самому парку, де стояли усі журналісти, до нашого кореспондента знову підійшли поліцейські – їх було вже більше. Правоохоронці спочатку зажадали, аби журналіст прибрав плакати, але потім попросили кореспондента #Букв відійти в сторону, щоб іншим не заважати.
Фото: Богдан Бортаков