У Маріїнському парку, де проходить підсумкова пресконференція президента Володимира Зеленського, правоохоронці кілька разів перевіряли нашого кореспондента, який намагався поставити питання главі держави, стоячи з плакатами. Адже раніше Офіс президента відмовив нашому виданню в акредитації на цей захід.

Про це повідомляють #Букви.

За словами журналіста, ще біля Верховної Ради його зупинила поліція і запитала, що за картонні таблички він несе, попросили показати документи. Після того, як побачили посвідчення журналіста – питань більше не ставили.

Уже в самому парку, де стояли усі журналісти, до нашого кореспондента знову підійшли поліцейські – їх було вже більше. Правоохоронці спочатку зажадали, аби журналіст прибрав плакати, але потім попросили кореспондента #Букв відійти в сторону, щоб іншим не заважати.

Фото: Богдан Бортаков