Про це повідомляє Національна організація з надзвичайних ситуацій Сент-Вінсенту і Гренадини.

Державна служба попередила про можливу евакуацію мешканців громад, розташованих поблизу вулкана, ще 7 квітня. Тоді в регіоні спостерігалися землетруси.

Наступними днями рівень задимлення вулкана зростав, був оголошений “помаранчевий” рівень небезпеки.

Близько 23-ї години в четвер (за Києвом) прем’єр-міністр країни Ральф Гонсалвес видав наказ про евакуацію на південь Сент-Вінсенту та Гренадінські острови.

О 8:40 ранку 9 квітня сталося виверження вулкана, оголосили негайну евакуацію.

“Вчені з обсерваторії Белмонт підтвердили, що в районі відбулося вибухонебезпечне виверження вулкана Ла-Суфрієр о 8.40 вранці. Спостерігались шлейфи золи до 8 км. В Міжнародному аеропорту Аргайл зафіксовано падіння попелу”, — повідомили у NEMO.

Latest images of the dome taken before sunset from the summit camera shows the dome now glowing and the height is now estimated to be above the southern crater wall.

Latest images from the summit of La Soufriere. The dome can be seen from the wharf at Chateaubelair.

Photo: UWI Seismic Research Centre.

The start of a new day. Long exposure photo taken by volcano seismologist Roderick Stewart at the Belmont Observatory early this morning. You can clearly see the glow from the new dome.

Пізніше у NEMO проінформували, що шлейф золи тягнеться на 6 тисяч метрів.

За інформацією Центру сейсмічних досліджень Університету Вест-Індії, загалом було евакуйовано близько 7 тисяч осіб. Місцеві мешканці розповіли телеканалу CNN, що стовпи попелу видно за кілометри.

Another explosion observed. The vertical ash column estimated to have gone approximately 4km into the atmosphere.

There is no 3rd eruption. The 2nd one continues fed by successive pulses.

Телефонні мережі перевантажені, оскільки люди масово телефонують близьким, аби переконатися, що вони у безпеці.

За тим, як відбувається виверження, можна простежити на живій трансляції: