Про це повідомляє Національна організація з надзвичайних ситуацій Сент-Вінсенту і Гренадини.

Державна служба попередила про можливу евакуацію мешканців громад, розташованих поблизу вулкана, ще 7 квітня. Тоді в регіоні спостерігалися землетруси.

Наступними днями рівень задимлення вулкана зростав, був оголошений “помаранчевий” рівень небезпеки.

Близько 23-ї години в четвер (за Києвом) прем’єр-міністр країни Ральф Гонсалвес видав наказ про евакуацію на південь Сент-Вінсенту та Гренадінські острови.

О 8:40 ранку 9 квітня сталося виверження вулкана, оголосили негайну евакуацію.

“Вчені з обсерваторії Белмонт підтвердили, що в районі відбулося вибухонебезпечне виверження вулкана Ла-Суфрієр о 8.40 вранці. Спостерігались шлейфи золи до 8 км. В Міжнародному аеропорту Аргайл зафіксовано падіння попелу”, — повідомили у NEMO.

Пізніше у NEMO проінформували, що шлейф золи тягнеться на 6 тисяч метрів.

За інформацією Центру сейсмічних досліджень Університету Вест-Індії, загалом було евакуйовано близько 7 тисяч осіб. Місцеві мешканці розповіли телеканалу CNN, що  стовпи попелу  видно за кілометри.

Телефонні мережі перевантажені, оскільки люди масово телефонують близьким, аби переконатися, що вони у безпеці.

За тим, як відбувається виверження, можна простежити на живій трансляції: