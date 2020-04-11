У Чорнобильській зоні відчуження вже не перший день триває лісова пожежа.

Згідно з даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, 11 квітня тривало гасіння вогню на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв.

Спостерігалося горіння трав’яного настилу, очерету і лісової підстилки окремими вогнищами.

До гасіння пожежі залучили 312 осіб та 83 одиниці техніки, а також літаки і вертольоти ДСНС.

Як повідомили в Державному агентстві України з управління зоною відчуження, сума збитків від пожежі, за попередніми даними, сягає десятків мільйонів гривень.

Основними причинами загоряння в агентстві називають: пожежу, яка перекинулася на територію зони відчуження з боку Древлянського заповідника в Житомирській області; коротке замикання ліній електропередач у зоні та навмисні підпали.

Тим часом команда “Dronarium Україна” зробила за допомогою дрона вражаючі фото пожежі з висоти пташиного польоту.

“На фото межа зони відчуження, що проходить по річці Уж. Видно, як вогонь перекинувся через річку”, – йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці “Dronarium Україна”.