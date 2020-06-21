Станом на 12:00 на місці вибуху в багатоповерхівці по вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, знайдені тіла двох загиблих.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, кількість жертв вибуху зросла до двох осіб.

Сам вибух стався на 6-му поверсі дев’ятиповерхового будинку. За словами Клименка, зараз екстрені служби готуються до відселення всіх мешканців постраждалого будинку.

“Імовірно, вибух стався на шостому поверсі. Ми встановлюємо його причини. На даний момент, відомо, що, на жаль, дві людини загинуло. Лише після попередніх висновків вибухотехніків та представників ДСНС ми зможемо приступити до розбору завалів”, – зазначив голова Нацполіції.

На місці інциденту працює 410 чоловік особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій і поліції, задіяно 60 одиниць спецтехніки.

На місці інциденту присутні мер Києва Віталій Кличко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, начальники поліції Києва.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Наразі проводиться демонтаж конструкцій будинку.

Фото: Євген Краєвий, #Букви