Зокрема, на те, що відбувається, відреагували вуличні художники з різних куточків планети. Вони створюють барвисті, оригінальні, футуристичні, іноді жартівливі графіті і мурали, передаючи через них своє бачення пандемії і того, як з нею бореться людство.
Ці зображення відображають не лише руйнівний вплив COVID-19 на весь світ, а й демонструють надію на подолання захворювання.
#Букви зробили підбірку незабутніх робіт на тему коронавірусу.
Медик у масці і боксерських рукавичках з ангельськими крилами за спиною. Денвер, США. Фото: Getty Images
Це графіті створено в Лондоні, Британія. Фото: AFP via Getty Images
Любов під час пандемії. Шотландське місто Глазго, Британія. Фото: PA
Голлум із кіносаги “Володар перснів”, котрий вимовляє фразу “Моє золотце”, білка і туалетний папір. Берлін, Німеччина. Фото: Anadolu Agency/Getty Images
Мурал попереджає про небезпеку спалаху COVID-19. Резервація індіанців навахо, Шипрок, штат Нью-Мексико, США. Фото: Reuters
Мурал створено в Лондоні на честь працівників британської Національної служби охорони здоров’я. Фото: Getty Images
Мурал присвячено медикам, які знаходяться на передовій боротьби з COVID-19. Мельбурн, Австралія. Фото: Getty Images
Веніс Біч, Лос-Анджелес, США. Фото: Getty Images
І знову Голлум і “його золотце” – туалетний папір. Берлін, Німеччина. Фото: Anadolu Agency/Getty Images
Мурал присвячено італійським медикам. Малюнок супроводжується фразою: “Всім вам… Спасибі!” Зображення нанесено на стіну лікарні в Бергамо, Італія. Фото: АР
Солдати в захисних масках борються з COVID-19 за допомогою дезінфікуючих засобів. Лос-Анджелес, США. Фото: AFP/Getty Images
Малюнок у Гонконзі. Фото: AFP/Getty Images
Мурал у Варшаві, Польща. Фото: AFP/Getty Images
Намальоване на паркані зображення президента США Дональда Трампа в образі коронавірусу. Сан-Франциско, США. Фото: AFP/Getty Images
І знову Дональд Трамп. Неіснуюче слово “Covfefe” раніше з’явилося в Twitter американського лідера. Швидше за все, малося на увазі “coverage” – “висвітлення”. Копенгаген, Данія. Фото: Bored Panda
Лев у захисній масці. Мурал був намальований у Києві на набережній Дніпра. Фото: Vitaliy Gideone/Facebook
Амстердам, Нідерланди. Фото: Bored Panda
Малюнок на тему ажіотажного попиту на туалетний папір під час пандемії. Лос-Анджелес, США. Фото: Bored Panda
Видозмінений плакат з дядьком Семом. Барселона, Іспанія. Фото: Bored Panda
Мальме, Швеція. Фото: Bored Panda
Сімпсони в захисних масках. Помпеї, Італія. Фото: Bored Panda
Лос-Анджелес, США. Фото: Bored Panda
“Скасовуй плани, а не людяність”. Лос-Анджелес, США. Фото: Bored Panda
Будда в масці. Мумбаї, Індія. Фото: Bored Panda
Барселона, Іспанія. Фото: Bored Panda
Прем’єр Британії Борис Джонсон. Лондон. Фото: Bored Panda
Лідер Китаю Сі Цзіньпін вимовляє фразу: “Нема на що дивитися, продовжуйте”. Мельбурн, Австралія. Фото: Bored Panda
Малюнок створено британським художником Gnasher. Фото: Bored Panda
“Любов не можна відправити на карантин”. Лос-Анджелес, США. Фото: Bored Panda
Копенгаген, Данія. Фото: Bored Panda
Інтерпретація картини нідерландського художника Яна ван Ейка. Лондон, Британія. Фото: Bored Panda
Герої мультсеріалу “Губка Боб Квадратні Штани”. Лондон, Британія. Фото: Bored Panda
Американська супермодель, актриса, телеведуча Анна Ніколь Сміт у масці. Лос-Анджелес, США. Фото: Bored Panda
Берлін, Німеччина. Фото: Bored Panda
Нова Мона Ліза у Барселоні, Іспанія. Фото: Bored Panda
Британський принц Гаррі “закликає” зберігати спокій і мити руки. Лос-Анджелес, США. Фото: Bored Panda
За матеріалами: Bored Panda, Evening Standard, каналу CNBC.
- На фото, зроблених із супутників, зображені порожні поля, спортивні стадіони та автостоянки, які в різних країнах були трансформовані в лікарні і полігони для медичних цілей. Добірку знімків представило американське видання Business Insider.
- У всьому світі колись людні місця стали символами самотності і спустошеності. В умовах карантину заради стримування пандемії коронавірусу, в різних куточках планети життя ніби згасає. В агентстві Reuters зібрали такі знімки.