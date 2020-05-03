Зокрема, на те, що відбувається, відреагували вуличні художники з різних куточків планети. Вони створюють барвисті, оригінальні, футуристичні, іноді жартівливі графіті і мурали, передаючи через них своє бачення пандемії і того, як з нею бореться людство.

Ці зображення відображають не лише руйнівний вплив COVID-19 на весь світ, а й демонструють надію на подолання захворювання.

#Букви зробили підбірку незабутніх робіт на тему коронавірусу.

Медик у масці і боксерських рукавичках з ангельськими крилами за спиною. Денвер, США. Фото: Getty Images

Це графіті створено в Лондоні, Британія. Фото: AFP via Getty Images

Любов під час пандемії. Шотландське місто Глазго, Британія. Фото: PA

Голлум із кіносаги “Володар перснів”, котрий вимовляє фразу “Моє золотце”, білка і туалетний папір. Берлін, Німеччина. Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Мурал попереджає про небезпеку спалаху COVID-19. Резервація індіанців навахо, Шипрок, штат Нью-Мексико, США. Фото: Reuters

Мурал створено в Лондоні на честь працівників британської Національної служби охорони здоров’я. Фото: Getty Images

Мурал присвячено медикам, які знаходяться на передовій боротьби з COVID-19. Мельбурн, Австралія. Фото: Getty Images

Веніс Біч, Лос-Анджелес, США. Фото: Getty Images

І знову Голлум і “його золотце” – туалетний папір. Берлін, Німеччина. Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Мурал присвячено італійським медикам. Малюнок супроводжується фразою: “Всім вам… Спасибі!” Зображення нанесено на стіну лікарні в Бергамо, Італія. Фото: АР

Солдати в захисних масках борються з COVID-19 за допомогою дезінфікуючих засобів. Лос-Анджелес, США. Фото: AFP/Getty Images

Малюнок у Гонконзі. Фото: AFP/Getty Images

Мурал у Варшаві, Польща. Фото: AFP/Getty Images

Намальоване на паркані зображення президента США Дональда Трампа в образі коронавірусу. Сан-Франциско, США. Фото: AFP/Getty Images

І знову Дональд Трамп. Неіснуюче слово “Covfefe” раніше з’явилося в Twitter американського лідера. Швидше за все, малося на увазі “coverage” – “висвітлення”. Копенгаген, Данія. Фото: Bored Panda

Лев у захисній масці. Мурал був намальований у Києві на набережній Дніпра. Фото: Vitaliy Gideone/Facebook

Амстердам, Нідерланди. Фото: Bored Panda

Малюнок на тему ажіотажного попиту на туалетний папір під час пандемії. Лос-Анджелес, США. Фото: Bored Panda

Видозмінений плакат з дядьком Семом. Барселона, Іспанія. Фото: Bored Panda

Мальме, Швеція. Фото: Bored Panda

Сімпсони в захисних масках. Помпеї, Італія. Фото: Bored Panda

Лос-Анджелес, США. Фото: Bored Panda

“Скасовуй плани, а не людяність”. Лос-Анджелес, США. Фото: Bored Panda

Будда в масці. Мумбаї, Індія. Фото: Bored Panda

Барселона, Іспанія. Фото: Bored Panda

Прем’єр Британії Борис Джонсон. Лондон. Фото: Bored Panda

Лідер Китаю Сі Цзіньпін вимовляє фразу: “Нема на що дивитися, продовжуйте”. Мельбурн, Австралія. Фото: Bored Panda

Малюнок створено британським художником Gnasher. Фото: Bored Panda

“Любов не можна відправити на карантин”. Лос-Анджелес, США. Фото: Bored Panda

Копенгаген, Данія. Фото: Bored Panda

Інтерпретація картини нідерландського художника Яна ван Ейка. Лондон, Британія. Фото: Bored Panda

Герої мультсеріалу “Губка Боб Квадратні Штани”. Лондон, Британія. Фото: Bored Panda

Американська супермодель, актриса, телеведуча Анна Ніколь Сміт у масці. Лос-Анджелес, США. Фото: Bored Panda

Берлін, Німеччина. Фото: Bored Panda

Нова Мона Ліза у Барселоні, Іспанія. Фото: Bored Panda

Британський принц Гаррі “закликає” зберігати спокій і мити руки. Лос-Анджелес, США. Фото: Bored Panda

За матеріалами: Bored Panda, Evening Standard, каналу CNBC.

  • На фото, зроблених із супутників, зображені порожні поля, спортивні стадіони та автостоянки, які в різних країнах були трансформовані в лікарні і полігони для медичних цілей. Добірку знімків представило американське видання Business Insider.
  • У всьому світі колись людні місця стали символами самотності і спустошеності. В умовах карантину заради стримування пандемії коронавірусу, в різних куточках планети життя ніби згасає. В агентстві Reuters зібрали такі знімки.