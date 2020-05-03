Пандемія коронавірусу COVID-19 кардинально змінила життя людства, вплинувши на його перебіг. Людям доводиться дотримуватися нових правил, обмежень, відмовившись від звичних занять. Все це не могло не вплинути на світ мистецтва.

Зокрема, на те, що відбувається, відреагували вуличні художники з різних куточків планети. Вони створюють барвисті, оригінальні, футуристичні, іноді жартівливі графіті і мурали, передаючи через них своє бачення пандемії і того, як з нею бореться людство.

Ці зображення відображають не лише руйнівний вплив COVID-19 на весь світ, а й демонструють надію на подолання захворювання.

#Букви зробили підбірку незабутніх робіт на тему коронавірусу.

Медик у масці і боксерських рукавичках з ангельськими крилами за спиною. Денвер, США. Фото: Getty Images

Це графіті створено в Лондоні, Британія. Фото: AFP via Getty Images

Любов під час пандемії. Шотландське місто Глазго, Британія. Фото: PA

Голлум із кіносаги “Володар перснів”, котрий вимовляє фразу “Моє золотце”, білка і туалетний папір. Берлін, Німеччина. Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Мурал попереджає про небезпеку спалаху COVID-19. Резервація індіанців навахо, Шипрок, штат Нью-Мексико, США. Фото: Reuters

Мурал створено в Лондоні на честь працівників британської Національної служби охорони здоров’я. Фото: Getty Images

Мурал присвячено медикам, які знаходяться на передовій боротьби з COVID-19. Мельбурн, Австралія. Фото: Getty Images

Веніс Біч, Лос-Анджелес, США. Фото: Getty Images

І знову Голлум і “його золотце” – туалетний папір. Берлін, Німеччина. Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Мурал присвячено італійським медикам. Малюнок супроводжується фразою: “Всім вам… Спасибі!” Зображення нанесено на стіну лікарні в Бергамо, Італія. Фото: АР

Солдати в захисних масках борються з COVID-19 за допомогою дезінфікуючих засобів. Лос-Анджелес, США. Фото: AFP/Getty Images

Малюнок у Гонконзі. Фото: AFP/Getty Images

Мурал у Варшаві, Польща. Фото: AFP/Getty Images

Намальоване на паркані зображення президента США Дональда Трампа в образі коронавірусу. Сан-Франциско, США. Фото: AFP/Getty Images

І знову Дональд Трамп. Неіснуюче слово “Covfefe” раніше з’явилося в Twitter американського лідера. Швидше за все, малося на увазі “coverage” – “висвітлення”. Копенгаген, Данія. Фото: Bored Panda

Лев у захисній масці. Мурал був намальований у Києві на набережній Дніпра. Фото: Vitaliy Gideone/Facebook

Амстердам, Нідерланди. Фото: Bored Panda

Малюнок на тему ажіотажного попиту на туалетний папір під час пандемії. Лос-Анджелес, США. Фото: Bored Panda

Видозмінений плакат з дядьком Семом. Барселона, Іспанія. Фото: Bored Panda

Мальме, Швеція. Фото: Bored Panda

Сімпсони в захисних масках. Помпеї, Італія. Фото: Bored Panda

Лос-Анджелес, США. Фото: Bored Panda

“Скасовуй плани, а не людяність”. Лос-Анджелес, США. Фото: Bored Panda

Будда в масці. Мумбаї, Індія. Фото: Bored Panda

Барселона, Іспанія. Фото: Bored Panda

Прем’єр Британії Борис Джонсон. Лондон. Фото: Bored Panda

Лідер Китаю Сі Цзіньпін вимовляє фразу: “Нема на що дивитися, продовжуйте”. Мельбурн, Австралія. Фото: Bored Panda

Малюнок створено британським художником Gnasher. Фото: Bored Panda

“Любов не можна відправити на карантин”. Лос-Анджелес, США. Фото: Bored Panda

Копенгаген, Данія. Фото: Bored Panda

Інтерпретація картини нідерландського художника Яна ван Ейка. Лондон, Британія. Фото: Bored Panda

Герої мультсеріалу “Губка Боб Квадратні Штани”. Лондон, Британія. Фото: Bored Panda

Американська супермодель, актриса, телеведуча Анна Ніколь Сміт у масці. Лос-Анджелес, США. Фото: Bored Panda

Берлін, Німеччина. Фото: Bored Panda

Нова Мона Ліза у Барселоні, Іспанія. Фото: Bored Panda

Британський принц Гаррі “закликає” зберігати спокій і мити руки. Лос-Анджелес, США. Фото: Bored Panda

За матеріалами: Bored Panda, Evening Standard, каналу CNBC.