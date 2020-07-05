В Англії вперше за три місяці відкрилися паби, ресторани, перукарні, кінотеатри і тематичні парки. Це все діє із суворими правилами соціального дистанціювання. Також в Англії людям дозволяють залишатися на ніч поза домом - відкриваються кемпінги. З п'ятниці запрацювали паби і в Північній Ірландії. А ось такі обмеження все ще залишаються в силі в Шотландії та Уельсі.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Поліція в Дорсеті, Девоні та Корнуоллі повідомила про значні затори на дорогах у суботу, бо багато власників караванів їхали відпочивати на узбережжя.

Незважаючи на ослаблення обмежень, близько 30% барів, пабів і ресторанів все ще залишаються закритими.

Багато відвідувачів, забронювавши столики, приїжджали з Шотландії.

У місті Лестері вулиці були в основному порожніми, бо паби, бари і ресторани залишаються закритими.

Як же британці провели першу ніч відкриття пабів і барів:

За даними видання The Sun, в першу ніч британці випили 15 млн келихів пива (8,5 млн літрів). За порядком на вулицях стежили поліцейські.

Деякі паби були повністю забиті відвідувачами, а на вулицях – не проштовхнутися.

Повідомляється, що і деякі паби були змушені закритися після дебошу та безладу.

AFP/Getty Images

Reuters

Jake McPherson

Karwai Tang

Stephen Lock / i-Images

У місті Ешфорді, Кент, в день відкриття автомобіль врізався в готель Swan Inn.

За останніми даними, за добу померло 67 осіб, у яких підтвердився коронавірус. Тепер кількість смертей сягнула 44 тис. 198 осіб.