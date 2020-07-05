Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Поліція в Дорсеті, Девоні та Корнуоллі повідомила про значні затори на дорогах у суботу, бо багато власників караванів їхали відпочивати на узбережжя.
Незважаючи на ослаблення обмежень, близько 30% барів, пабів і ресторанів все ще залишаються закритими.
Багато відвідувачів, забронювавши столики, приїжджали з Шотландії.
У місті Лестері вулиці були в основному порожніми, бо паби, бари і ресторани залишаються закритими.
Як же британці провели першу ніч відкриття пабів і барів:
За даними видання The Sun, в першу ніч британці випили 15 млн келихів пива (8,5 млн літрів). За порядком на вулицях стежили поліцейські.
Деякі паби були повністю забиті відвідувачами, а на вулицях – не проштовхнутися.
Повідомляється, що і деякі паби були змушені закритися після дебошу та безладу.
AFP/Getty Images
Reuters
Jake McPherson
Karwai Tang
Stephen Lock / i-Images
У місті Ешфорді, Кент, в день відкриття автомобіль врізався в готель Swan Inn.
За останніми даними, за добу померло 67 осіб, у яких підтвердився коронавірус. Тепер кількість смертей сягнула 44 тис. 198 осіб.
- У червні чиновники на півдні Англії оголосили “критичну ситуацію” після того, як тисячі місцевих жителів почали стікатися до місцевих пляжів під час епідемії.