Справа Шеремета: суд розглядає зміну запобіжного заходу Юлії Кузьменко

Сьогодні, 13 липня, Печерський райсуд Києва приступив до розгляду зміни запобіжного заходу підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета - лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Суддя у справі – Олеся Батрин.

Повідомляється, що прокурори подали клопотання про долучення двох томів матеріалів справи, які попередньо не надавалися для ознайомлення стороні захисту.

Під будівлю суду пришло близько 10 людей, аби підтримати Юлію.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

В декабре прошлого года стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году. Подозрение было предъявлено медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. В настоящее время Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находятся под стражей, Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.