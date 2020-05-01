1 травня 1986 року, через п'ять днів після вибуху на Чорнобильській АЕС, жителі Києва та інших міст країни, вийшли на традиційну святкову демонстрацію, присвячену Дню солідарності трудящих.

#Букви розповідають про те, що відбувалося в той день.

У той день рівень радіації в столиці в сотні разів перевищував норму. Люди про це не знали, тому вийшли на парад, який традиційно організувала радянська влада.

Жінки у вишиванках, піонери в галстуках і трудящі з прапорами і символікою йшли центральною вулицею Києва.

У столиці України демонстрація проходила на площі Жовтневої революції, нині – Майдані Незалежності.

Очолювали демонстрацію активісти, які несли гігантські портрети Володимира Леніна, Карла Маркса і Фрідріха Енгельса. Їх зображеннями також були “прикрашені” центральні будівлі столиці.

Жителі столиці вигукували гасла: “Мир, Труд, Май”, а також – “Пролетарі всіх країн єднайтеся!”

Під час демонстрації, до колони приєдналися працівники кращих заводів – “Комуніст”, “Більшовик”, “Ленінська кузня” та деяких інших.

Від центральної площі демонстрація йшла Хрещатиком до Бессарабської площі.

Останніми в колоні йшли діти, як символ майбутнього процвітання країни.

Традиційно, на кращих місцях трибун сиділи ветерани праці, учасники Другої Вітчизняної війни, відомі діячі культури і науки, а також політики.

Голова Президії Верховної Ради УРСР Валентина Шевченко та Перший секретар Центрального комітету Комуністичної партії УРСР Володимир Щербицький були на параді зі своїми сім’ями в повному складі: навіть з онуками.

Майже 120 тисяч киян у цей день 1 годину і 20 хвилин дихали зараженим радіацією повітрям. Раніше демонстрації тривали по 5 годин.

Такі ж демонстрації, на яких були присутні мільйони українців, відбулися в інших великих і малих містах і селах по всій території країни.

Вперше про вибух на ЧАЕС керівництво СРСР розповіло громадянам тільки 14 травня, після того, як закордонні засоби масової інформації написали про трагедію в Чорнобилі і рекордні показники радіаційного фону в сотнях кілометрів від зони вибуху.

Тоді Михайло Горбачов запевняв громадян, що владі” вдалося попередити найгірше”.

Рішення провести демонстрації, присвячені 1 травня, остаточно прийняли 30 квітня. Тоді представники науки запевняли політиків, що радіаційний фон в межах норми.

За офіційними даними, 1 травня радіаційний фон в Києві перевищував норму в сотні разів. Це сталося ще й через зміну напрямку вітру. Якщо відразу ж після вибуху вітер ніс радіацію в напрямку Білорусі, то 30 квітня напрямок змінився, і радіація пішла на Київ.