Сьогодні, 23 травня, у Києві вшанували пам'ять загиблих українських вояків - борців за свободу України.

Про це розповідають #Букви.

Зранку кілька десятків людей, серед яких були військовослужбовці, родичі загиблих учасників АТО й ООС, прийшли до меморіального знаку Героям Небесної сотні, щоб вшанувати всіх українців, хто присвятив життя боротьбі за Україну.

Біля меморіального знаку відслужили панахиду та поклали квіти.

Також квіти поклали і до Стіни пам’яті.

День Героїв або Свято Героїв — щорічне свято на честь вояків — борців за волю України, передусім лицарів Київської Русі, козаків, гайдамаків, опришків, січових стрільців, вояків Армії УНР, ОУН-УПА, а також Героїв Небесної Сотні та сучасної російсько-української війни.

Вважається, що 23 травня 1941 року під час Другого Великого Збору ОУН було прийнято рішення відзначати і вшановувати пам’ять героїв, які жертвували або жертвують своїми життями і здоров’ям заради процвітання України.