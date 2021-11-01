#Букви розповідають про традиції та історію цього свята.
Традиції Дня мертвих пов’язані з католицьким Днем усіх святих (Гелловін), але мають і свої аутентичні риси та багате культурне й історичне підґрунтя.
День мерців почали святкувати корінні народи ще за часів мая. Ритуали, пов’язані зі вшануванням мертвих, почались ще 2,5 — 3 тис. років тому. Перед іспанською колонізацією населення часто тримало справжні черепи померлих як своєрідну сімейну реліквію, і їх часто демонстрували під час різних ритуалів, де вони мали символізувати смерть та воскресіння.
Зараз свято осучаснили, у деяких ритуалах додали йому християнських мотивів. Замість справжніх черепів тепер використовуються черепи з цукру, шоколаду, пластикові, керамічні чи дерев’яні.
У День мертвих створюють вівтарі на честь померлих родичів. Їх прикрашають вербеною, улюбленими напоями померлих (часто – алкогольними), улюбленою їжею. Поруч кладуть черепи з цукру.
Місцеві кладовища прикрашають квітами та стрічками, а шлях до будинків померлих родичів викладають свічками – щоб їх духи знайшли дорогу додому.
У парадах на честь вшанування мертвих, беруть участь усі, незалежно від віку чи статі, зазвичай – цілими родинами. Всюди можна побачити чорнобривці – ці квіти своїм сильним запахом і яскравим кольором зможуть вести померлих шляхом, яким ідуть живі.
Жінки за допомогою макіяжу створюють елегантний образ жіночого скелета, на ім’я Катріна. Цей образ став популярним вже і поза мексиканською культурою.
Учасники цих дійств вірять, що у перші дні листопада душі померлих мають можливість відвідати своїх живих родичів і близьких людей. У цей день відвідують цвинтарі, щоб поспілкуватися з померлими. На могилах викладають вівтарі, фото покійних, приносять їжу та напої. Це робиться для того, щоб душі захотіли відвідати живих.
Цьогоріч у Мексиці пройшов перший парад за останні два роки – у 2020 влада не дозволила це робити через епідемію COVID-19.
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