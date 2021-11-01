Щороку 1 та 2 листопада у Мексиці святкують День мертвих.

#Букви розповідають про традиції та історію цього свята.

Традиції Дня мертвих пов’язані з католицьким Днем усіх святих (Гелловін), але мають і свої аутентичні риси та багате культурне й історичне підґрунтя.

День мерців почали святкувати корінні народи ще за часів мая. Ритуали, пов’язані зі вшануванням мертвих, почались ще 2,5 — 3 тис. років тому. Перед іспанською колонізацією населення часто тримало справжні черепи померлих як своєрідну сімейну реліквію, і їх часто демонстрували під час різних ритуалів, де вони мали символізувати смерть та воскресіння.

Зараз свято осучаснили, у деяких ритуалах додали йому християнських мотивів. Замість справжніх черепів тепер використовуються черепи з цукру, шоколаду, пластикові, керамічні чи дерев’яні.

У День мертвих створюють вівтарі на честь померлих родичів. Їх прикрашають вербеною, улюбленими напоями померлих (часто – алкогольними), улюбленою їжею. Поруч кладуть черепи з цукру.

Місцеві кладовища прикрашають квітами та стрічками, а шлях до будинків померлих родичів викладають свічками – щоб їх духи знайшли дорогу додому.

У парадах на честь вшанування мертвих, беруть участь усі, незалежно від віку чи статі, зазвичай – цілими родинами. Всюди можна побачити чорнобривці – ці квіти своїм сильним запахом і яскравим кольором зможуть вести померлих шляхом, яким ідуть живі.

Жінки за допомогою макіяжу створюють елегантний образ жіночого скелета, на ім’я Катріна. Цей образ став популярним вже і поза мексиканською культурою.

Учасники цих дійств вірять, що у перші дні листопада душі померлих мають можливість відвідати своїх живих родичів і близьких людей. У цей день відвідують цвинтарі, щоб поспілкуватися з померлими. На могилах викладають вівтарі, фото покійних, приносять їжу та напої. Це робиться для того, щоб душі захотіли відвідати живих.

Цьогоріч у Мексиці пройшов перший парад за останні два роки – у 2020 влада не дозволила це робити через епідемію COVID-19.