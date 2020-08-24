На урочистостях до Дня Незалежності на Софійській площі виступили популярні українські артисти: на даху вагона заспівала Вєрка Сердючка, а на повітряній кулі Оля Полякова.

Про це розповідають #Букви.

“Давайте ніколи не забувати, нам є ким і чим пишатися. У нашої країни багато скарбів – особливо наукових, у нашої країни багата історія – особливо музична історія Незалежності”, – анонсував концерт президент Володимир Зеленський під час промови.

Виступ почали “Мелодією” Скорика, потім співав Монатік, Потап, Тарас Тополя, Джамала, Ніна Матвієнко, Руслана, Тіна Кароль, Ірина Білик, Павло Зібров, Олександр Пономарьов, Олег Винник, гурти “Время и Стекло”, The Hardkiss та інші.

Солістка гурту The Hardkiss виконала пісню “1944” з якою Джамала на “Євробачені” отримала перемогу.

Яскравий виступ був у Вєрки Сердючки, для неї на площу завезли вагон, на даху якого вона і заспівала.

Оля Полякова заспівала пісню “Ветер надежды”, сидячі у корзині повітряної кулі.

Багато пісень виконували російською мовою.

Фото: Ян Доброносов, Олександр Кужельний #Букви