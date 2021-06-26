Про це повідомляють #Букви.
Внаслідок негоди постраждали щонайменше 200 осіб. Смерч викорчував дерева, поперекидав автівки та зруйнував десятки будинків.
За даними синоптиків, під час негоди швидкість вітру сягала 219 км/год. Регіон також постраждав від граду. Місцеві жителі розповіли, що бачили град розміром із тенісний м’яч.
Торнадо фактично зрівняв із землею частину міста Годонін та сіл Лужиці, Грушки, Моравська-Нова-Вес і Мікулчіце та інших.
Наслідки негоди усувають екстрені служби. Місцеві мешканці почали відновлювати свої помешкання.
- Ураган також викликав серйозні перебої в дорожньому русі та відімкнення електрики, заблокувавши цілі автомагістралі й залишивши без електрики понад 100 000 будинків за ніч. Зазначається, що найбільш постраждалі місця виглядали як зона бойових дій.