Як американці гуляли на улюбленому святі повідомляють #Букви.

Цьогоріч урочистості тривали без жодних незручностей, пов’язаних з пандемією – цього дня забули навіть про маски.

Колоритні персонажі повернулися в небо Нью-Йорка без жодних обмежень, на відміну від торішнього параду. Бебі Йода, Снупі та Тато Смурф та велетенські птахи літали над переповненими вулицями Мангеттену, а внизу йшли маршем оркестри.





День Подяки у США: як гуляли на головній вулиці країни // 3 фото

Маршрут параду охопив 2,5 милі (4 км) через Мангеттен, у ньому взяли участь понад 8000 учасників.

До них долучилися учасники багатьох бродвейських шоу, включно з Wicked, Six і Waitress. Також були присутні фаворити свята The Rockettes.

Довідка: коріння Дня подяки пов’язане з найпершими переселенцями з Англії, які заснували Плімутську колонію. Місцеві індіанці навчили вирощувати на кам’янистому ґрунті певні культури, і несподівано багатий урожай став нагородою за зусилля.

У 1621 перший губернатор колоністів Вільям Бредфорд запропонував провести день складання подяки Господу. Ця трапеза, розділена з індіанцями 400 років тому, стала першим святкуванням Дня подяки.

За старовинною традицією кілька поколінь однієї родини збираються у будинку старших на святковий обід. Їдять цього дня сучасні американці те ж, що їли їхні предки. Чимало страв стали не лише традицією, а й свого роду символами свята: фарширована індичка з журавлиним сиропом та великий солодкий гарбузовий пиріг.