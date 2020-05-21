День вишиванки 2020: як кияни святкують в умовах карантину

Кореспонденти #Букв прогулялися і сфотографували ошатно вбраних киян.
Традиційно в третій четвер травня українці по всьому світу одягають вишиті сорочки, щоб відсвяткувати День вишиванки. А святкувати цей день почали з 2006 року.
Щорічно у Києві та в інших містах України проходять Марші вишиванок – українці сім’ями виходять на центральні вулиці або площі у традиційних костюмах. Різноманіття кольорів просто приголомшлива.
Але цьогоріч карантин вніс свої корективи – масові заходи й гуляння заборонені. Отже, не пройдуть і Марші вишиванок.
Проте українців це не сильно засмутило – вони все одно із задоволенням одягають свої найкращі вбрання та виходять гуляти.
Фото: Євген Войніч, Євген Краєвий, #Букви
У День вишиванки українські зірки шоу-бізнесу також вирішили похизуватися своїми вишиванками.
Раніше #Букви розповідали про історію української вишиванки, про те, що вона символізує.
- Пошукова система Google присвятила новий дудл Всесвітньому дню вишиванки.
- Українські полярники з антарктичної станції “Академік Вернадський” записали привітання до Дня вишиванки.