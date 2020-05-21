День вишиванки 2020: як кияни святкують в умовах карантину

Через карантин у столиці України не відбудеться традиційний Марш вишиванок. Проте це не завадило городянам вбратися в національні костюми та вийти на вулиці.

Кореспонденти #Букв прогулялися і сфотографували ошатно вбраних киян.

Традиційно в третій четвер травня українці по всьому світу одягають вишиті сорочки, щоб відсвяткувати День вишиванки. А святкувати цей день почали з 2006 року.

Щорічно у Києві та в інших містах України проходять Марші вишиванок – українці сім’ями виходять на центральні вулиці або площі у традиційних костюмах. Різноманіття кольорів просто приголомшлива.

Але цьогоріч карантин вніс свої корективи – масові заходи й гуляння заборонені. Отже, не пройдуть і Марші вишиванок.

Проте українців це не сильно засмутило – вони все одно із задоволенням одягають свої найкращі вбрання та виходять гуляти.

Фото: Євген Войніч, Євген Краєвий, #Букви

У День вишиванки українські зірки шоу-бізнесу також вирішили похизуватися своїми вишиванками.