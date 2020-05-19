Про це повідомила пресслужба комунального об’єднання “Київзеленбуд”.

Зазначається, що перші дзвінки про пошкоджені дерева почали надходити до аварійно-диспетчерської служби “Київзеленбуду” вчора о 16:00. Загалом було 17 викликів, з них про повалені дерева – 12.

“Працівники районних КП УЗН нарахували ще 25 повалених дерев та 18 пошкоджених на своїх балансових територіях. Найбільше постраждав Деснянський район – там впало 10 дерев, а от Голосіївський район негода оминула”, – зазначили у пресслужбі.

Наразі прибирання територій триває.

Також зазначається, що за даними синоптиків, травень і надалі буде примхливим, з грозами та шквальними вітрами.