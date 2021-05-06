Про це розповідають #Букви.
Церемонія покладання квітів американської делегації до Стіни пам’яті відбулась біля Михайлівського Золотоверхого собору в Києві. Після цього держсекретар Ентоні Блінкен та Епіфаній відвідали сам собор.
Варто зазначити, що перед цим Ентоні Блінкен провів зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
Фото: #Букви
Після відвідин Михайлівського Золотоверхого собору у пана Блінкена запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
- Нагадаємо, що до України з візитом прибув державний секретар США Ентоні Блінкен.