Сьогодні, 6 травня, державний секретар США Ентоні Блінкен разом з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та митрополитом Епіфанієм поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих українських воїнів.

Про це розповідають #Букви.

Церемонія покладання квітів американської делегації до Стіни пам’яті відбулась біля Михайлівського Золотоверхого собору в Києві. Після цього держсекретар Ентоні Блінкен та Епіфаній відвідали сам собор.

Варто зазначити, що перед цим Ентоні Блінкен провів зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Фото: #Букви

Після відвідин Михайлівського Золотоверхого собору у пана Блінкена запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.