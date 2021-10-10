Про це повідомляють #Букви.

Наразі під’їзд до воріт будинку щільно охороняє кордон поліції та Нацгвардії – їх там кілька сотень. Сам кордон розтягнувся на більше, ніж 100 метрів.

Самих протестувальників зібралося близько сотні: вони тримають у руках національні прапори та банери із зверненням до президента.

“Вже навіть на “Квартал 95”, а “Аншлаг, аншлаг”.

“Клоун Panama Papers”

“Коломойський тягне Україну на дно”

“Зеленський – прессекретар Єрмака”

“Тебе судитимуть за “вагнергейт”

Організатори кажуть, що Банкова узурпувала владу: “Політичне керівництво країни саботує розслідування “вагнергейту”. Влада бреше нам про офшори Зеленського. Коломойський повертає свій вплив, а країну ведуть до геополітичного розвороту на Схід”.

Фото: #Букви

Нагадаємо, що українська громада в Лондоні на Бейкер-стріт (Baker Street) провела акцію протесту біля будинку, де згідно з матеріалами розслідування Pandora Papers, розташована одна з квартир, яку придбав президент України Володимир Зеленський й оформив на осіб із найближчого оточення.

Розслідування Pandora Papers

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів рік досліджував глобальний витік документів 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії. Цей масив даних отримав назву Pandora Papers. В роботі над ним брали участь 600 журналістів з усіх куточків світу. Україна посіла перше місце за кількістю причетних до офшорного скандалу Pandora Papers.

Журналісти “Слідство.Інфо” заявили, що знайшли в документах підтвердження того, що у 2012 році “кварталівці” зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. В серці цієї мережі містилася фірма Maltex Multicapital Corp.

Згідно з документами витоку, Maltex була порівну поділена між фірмами Володимира Зеленського, братів Сергія та Бориса Шефірів та ще одного “кварталівця” – сценариста та режисера продуктів студії Андрія Яковлева.

Номінальним власником центру мережі була компанія Davegra Limited. Тоді вона належала очільнику Служби безпеки України Івану Баканову. Він підписав так звану “трастову декларацію” – документ, який фіксує відносини між номінальним та реальним власником компанії. За словами експерта, це було зроблено, аби приховати реального — Володимира Зеленського та його партнерів.

Документи, датовані березнем 2019 року (перед першим туром президентських виборів) також свідчать, що офшор Зеленських мав отримувати від Maltex Multicapital дивіденди після того, як компанія вийшла зі складу акціонерів, передавши свою частку Сергію Шефіру. Сергій Шефір та Володимир Зеленський не відповіли на прохання прокоментувати ситуацію з виплатою дивідендів.

Йдеться про компанію Film Heritage. Цю компанію можна знайти в декларації Зеленського за 2017 рік (як кандидата на посаду президента), за 2019 та 2020 роки (позначена як власність дружини, Олени Зеленської). Утім Maltex Multicapital, про яку пише Ар’єв, не фігурує в жодній декларації президента. Так само немає згадок про отримання дивідендів.