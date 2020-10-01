Про це розповідає кореспондент #Букв.
Довжина рулету вийшла приблизно 26 метрів.
Рулет порізали на шматочки і пригощали усіх бажаючих.
Фалафель – невеликі котлетки з меленого нуту або кінських бобів. Фалафель поширений у багатьох кухнях Близького Сходу.
Фото: Євген Краєвий, #Букви
- Раніше повідомлялося, що команда експертів з різних країн за підтримки Програми розвитку ООН підготувала дослідження, в якому говориться, що, щоб впоратися з голодом в одних країнах і нерозумним споживанням в інших, забрудненням, пов’язаним з сільським господарством, людству потрібно виробляти більше їжі, не збільшуючи територію сільськогосподарських земель.