Сьогодні, 27 серпня, легендарному актору Богдану Ступці виповнилося б 80 років. На честь вшанування його пам’яті у Києві відкрили меморіальну дошку на будинку, де він мешкав.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Захід відкрився перформансом з капелюхами у супроводі голосів з вистав Богдана Ступки.

Як відомо, капелюхи були невід’ємною частиною образу актора, дорогою до театру, він любив вітатись з людьми, знімаючи на знак пошани капелюха.

Автором горельєфу виступив скульптор Микола Зноба. А ініціаторами ювілейних заходів стали продюсерка Ірина Батько-Ступка та “Фонд Богдана Ступки”.

Богдан Сильвестрович Ступка народився 27 серпня 1941 року в селищі Куликов Львівської області. У 1948 році сім’я переїхала до Львова. Богдан ріс в артистичному середовищі: його батько співав у хорі в оперному театрі, старший брат матері був солістом, тітка – головним концертмейстером.

Ступка закінчив драматичну студію при Львівському театрі ім. М.К. Заньковецької, навчався на філологічному факультеті Львівського державного університету ім. Івана Франка, а також закінчив театрознавчий факультет Київського театрального інституту ім. І.К. Карпенка-Карого.

В 1961-1978 роках працював актором Львівського українського театру драми ім. М.К. Заньковецької. З 1978 року – артистом Київського академічного українського драматичного театру ім. Івана Франка.

У кіно Богдан Сильвестрович дебютував роллю у фільмі Юрія Іллєнко “Білий птах з чорною відзнакою” (1970). Великий успіх прийшов до актора в 2004 році, після зйомок у фільмах “Водій для Віри” і “Свої”.

У списку ролей Богдана Ступки – багато історичних постатей: гетьмани Іван Брюховецький “Чорна рада” (2000), Іван Мазепа “Молитва за гетьмана Мазепу” (2002), Богдан Хмельницький “Вогнем і мечем” (1999), а також Чингісхан “Таємниця Чингісхана” (2002) та багато інших.

Він таклж займав пост міністра культури і мистецтв України в 1999-2001 роках та був художнім керівником Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка.

Загалом Ступка зіграв понад 100 ролей у театрі і кіно, продовжує активно зніматися в художніх фільмах. У 2011 році отримав звання Героя України.

Помер Богдан Сильвестрович 22 липня 2012 року о 6:45 у лікарні “Феофанія”. Як повідомив його син Остап, причиною смерті став серцевий напад на тлі задавненого раку кісток. 24 липня 2012 року у театрі імені Івана Франка відбулася церемонія прощання з актором.