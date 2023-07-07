Протягом доби російські окупанти обстріляли 16 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого загинула одна особа, ще п’ятеро – поранено.

Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Мирне населення російські окупанти атакували авіабомбами ФАБ-250, дронами, РСЗВ “Град”, артилерією, танками й мінометами.

Протягом доби під ворожим вогнем перебували: міста Авдіївка, Курахове, Торецьк, смт Велика Новосілка, Гостре, Іллінка, Очеретине, Північне, села Карпівка, Клебан-Бик, Ласточкине, Новомихайлівка, Новоселидівка, Новоселівка, Орлівка, Шахтарське.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 58 цивільних об’єктів – 34 житлових будинки, господарчі споруди, адмінбудівля, магазини, ринок, СТО, автомобілі, електромережі.

Масованих обстрілів зазнала Торецька громада. Російські армійці скинули на ринок у Торецьку керовану авіабомбу та накрили житлові квартали з артилерії. Окупанти вбили людину, ще двох поранили. Пошкоджено 8 багатоквартирних і 2 приватних будинки, магазин, торгові павільйони.

Зокрема, у селищі Північному поранено людину. Руйнувань зазнали 6 приватних осель, а внаслідок влучання авіабомби пошкоджено СТО.

Ще двоє поранених мешканців – у Новомихайлівці Мар’їнської ТГ.

“Градами” російські війська вдарили по Шахтарському. Пошкоджено 14 приватних будинків і 14 господарських споруд, перебито лінію електропередач. Інформації про постраждалих не надходило.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 596 осіб, ще 3 804 особи зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.