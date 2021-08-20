Про те, як це було, у фоторепортажі #Букв.
Пішою ходою крокували представники всіх сил безпеки і оборони з різних міст України. Були й жіноча “коробка”, і кінологічні підрозділи спільно зі службовими собаками.
Хода супроводжувалася музичними композиціями у виконанні військового оркестру ЗСУ.
Як і на першій репетиції, “коробка” ветеранів АТО та ООС — представники Сухопутних військ, Військово-Морських Сил, Десантно-штурмових військ, Національної гвардії України, Міністерства внутрішніх справ, які побували у гарячих точках — крокувала першим парадним розрахунком.
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Після цього Хрещатиком проїхала механізована колона з трьома сотнями одиниць військової техніки.
В Києві проходить друга репетиція параду з нагоди 30-річниці Дня незалежності. pic.twitter.com/SesJMer60P
— Букви (@Bykvu) August 20, 2021
Брала участь у репетиції й авіація, зокрема, “Мрія”, створена українським конструкторським бюро “Антонов”.
- Нагадаємо, українські військові на репетиції параду до Дня Незалежності вдруге заспівали кричалку “Путін х***о”.