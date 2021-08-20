У п'ятницю, 20 серпня, на Хрещатику у Києві відбулася друга з трьох запланованих репетиція військового параду до Дня Незалежності.

Про те, як це було, у фоторепортажі #Букв.

Пішою ходою крокували представники всіх сил безпеки і оборони з різних міст України. Були й жіноча “коробка”, і кінологічні підрозділи спільно зі службовими собаками.

Хода супроводжувалася музичними композиціями у виконанні військового оркестру ЗСУ.

Як і на першій репетиції, “коробка” ветеранів АТО та ООС — представники Сухопутних військ, Військово-Морських Сил, Десантно-штурмових військ, Національної гвардії України, Міністерства внутрішніх справ, які побували у гарячих точках — крокувала першим парадним розрахунком.

Після цього Хрещатиком проїхала механізована колона з трьома сотнями одиниць військової техніки.

В Києві проходить друга репетиція параду з нагоди 30-річниці Дня незалежності. pic.twitter.com/SesJMer60P — Букви (@Bykvu) August 20, 2021

Брала участь у репетиції й авіація, зокрема, “Мрія”, створена українським конструкторським бюро “Антонов”.