З понеділка, 5 квітня, у Києві посилили карантин, а все через стрімке поширення коронавірусу. Серед обмежень - користуватися громадським транспортом можуть лише співробітники критичної інфраструктури і лише за перепустками.

Про це розповідають #Букви.

На зупинках громадського транспорту є невеликі черги. Зайти до тролейбусу чи трамвая можна лише за спеціальними перепустками – їх на вході перевіряють контролери.

Через заборону користуватися громадським транспортом на автошляхах столиці все ще багато заторів.

А ще багато киян добиралися сьогодні на роботу на велосипедах та електросамокатах.

У метро також заходять поодинокі пасажири. За дотриманням правопорядку слідкують поліціянти.

Фото: #Букви

Нагадаємо, що суворий карантин у столиці ввели з 20 березня до 9 квітня. Але через різке зростання нових випадків захворювання на коронавірус влада столиці вирішила зробити карантин більш жорстким.

Які обмеження діятимуть на період карантину:

будуть закриті всі школи і дитячі садочки;

увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів (виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури);

керівники установ, підприємств мають відправити співробітників на дистанційну роботу або, кому можливо, надати відпустки;

заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на виніс чи доставку (вони повинні так були працювати ще з 20 березня);

продуктові ярмарки припиняють роботу з 1 квітня.

Локдаун триватиме з 00:00 5 квітня до 00:00 16 квітня. Пом’якшення можливе, якщо Київ вийде з “червоної” зони.