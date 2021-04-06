Про це розповідають #Букви.
На зупинках громадського транспорту є невеликі черги. Зайти до тролейбусу чи трамвая можна лише за спеціальними перепустками – їх на вході перевіряють контролери.
Через заборону користуватися громадським транспортом на автошляхах столиці все ще багато заторів.
А ще багато киян добиралися сьогодні на роботу на велосипедах та електросамокатах.
У метро також заходять поодинокі пасажири. За дотриманням правопорядку слідкують поліціянти.
Фото: #Букви
Нагадаємо, що суворий карантин у столиці ввели з 20 березня до 9 квітня. Але через різке зростання нових випадків захворювання на коронавірус влада столиці вирішила зробити карантин більш жорстким.
Які обмеження діятимуть на період карантину:
- будуть закриті всі школи і дитячі садочки;
- увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів (виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури);
- керівники установ, підприємств мають відправити співробітників на дистанційну роботу або, кому можливо, надати відпустки;
- заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на виніс чи доставку (вони повинні так були працювати ще з 20 березня);
- продуктові ярмарки припиняють роботу з 1 квітня.
Локдаун триватиме з 00:00 5 квітня до 00:00 16 квітня. Пом’якшення можливе, якщо Київ вийде з “червоної” зони.
- Раніше #Букви розповідали, як працює громадський транспорт у Києві у період локдауну.