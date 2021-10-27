Про це повідомляє видання Peta Pixel.

Потужне фото сирійського батька без однієї ноги, який тримає на руках свого сина, народженого без рук і ніг, визнане Siena International Photo Awards як фото 2021 року.

У цьому змаганні можуть взяти участь фотографи з усього світу в одній з 12 категорій: “Вуличне фото”, “Подорожі та пригоди”, “Дивовижні обличчя та особи”, “Краса природи”, “Тварини у їх середовищі”, “Архітектура та міські простори”, “Спорт у дії”, “Документалістика та фотожурналістика”, “COVID-19”, “Молодші двадцяти”, “Розкадрування” та “Відео: загальне”.

Цьогоріч у конкурсі взяли участь фотографи зі 163 країн. Світлини переможців візьмуть участь у виставці “Siena Awards” у Сієні (Італія).

“Фотограф року” отримує фотообладнання, вартістю понад 1700 доларів, кришталеву статуетку “Pangea Prize” та масу рекламних призів і можливостей.

Фотограф року

Турецького фотографа Мехмета Аслана визнано абсолютним переможцем конкурсу з фотографією під назвою “Складнощі життя”.

Світлину зробили в районі Рейханли в турецькій провінції Хатай на кордоні із Сирією.

На фото зафіксований емоційний момент між батьком-сирійцем і його сином. Батько втратив одну ногу, а син народився без кінцівок через вроджене захворювання. Його хворобу викликали ліки, які довелося приймати матері хлопчика після того, як вона постраждала від нервово-паралітичного газу, випущеного під час війни у Сирії.

Вуличне фото

Індійський фотограф Лопамудра Талукдар отримав приз у категорії “Вуличне фото” за світлину “Дитинство”. На ній зображено дітей у Гавані, які розважаються, граючи на свіжому повітрі у дворах своїх будинків.

Подорожі та пригоди

Сергій Саві з Росії переміг у цій категорії зі світлиною “Це мої джунглі!”. Зроблена вона у національному парку Яла на Шрі-Ланці, де дикий слон напав на джип з людьми.

Дивовижні обличчя та особи

Світлина з назвою “Зоря”, зроблена італійським фотографом Селеною Магнолією, визнаний переможцем у цій категорії. На фото, зробленому у місті Пловдів у Болгарії, зображено молоду наречену, яка готується до весілля на одній із вулиць багатолюдного циганського гетто Століпіново.

Краса природи

Фото “Осяйна зелень лісу” тайванського фотографа Ширлі Вунг перемогла у категорії “Краса природи”. Зроблена у Вуфенгу, Тайвань, світлина зобразила гірську стежку посеред лісу, освітлену безліччю світлячків, які надають пейзажу казкову атмосферу.

Тварини у їх середовищі

Американський фотограф Ронан Донован переміг у цій категорії зі світлиною “Їжа на тижні”. Фото було зроблене з допомогою камери-пастки, вміщеної всередину великої туші мускокса. З її допомогою зроблено переможну світлину зграї десяти вовків, члени якої поверталися по їжу протягом місяця.

Архітектура та міські простори

Італійський фотограф Густав Віллейт визнаний переможцем у номінації “Архітектура та міські простори” з фото “Lona/Biala”. Світлина зроблена у Лондоні у рамках проєкту про міську архітектуру, де зображені не цілі будівлі, а лише обрана частина фасадів.

Спорт у дії

Світлина з повітря під назвою “Вуличні бої”, зроблена індійським фотографом Анупамом Роєм Чоудхурі, стала переможцем у номінації “Спорт у дії”. На ній зображений поєдинок місцевих борців у районі ринку Раджа Катра на турнірі з нагоди Дівалі — одного з найважливіших свят в Індії.

Документалістика та фотожурналістика

Перше місце у цій категорії отримав фотограф Маркус Вестберг зі Швеції. На його світлині “У неволі” зображено портрет гігантської панди, що сидить на самоті в установі в Шеньсі, Китай.

Фотограф зобразив невідповідність між словами та дійсністю, де дика тварина страждає в клітці в ім’я збереження та заселення дикого довкілля.

COVID-19

На фото Брейса Лоренцо Куто під назвою “День народження” зафіксовано працівників будинку для людей похилого віку в Оуренсі, Галісія, які святкують день народження 98-річної Олени Перес, через два тижні після того, як вона вижила після зараження коронавірусом.

До двадцяти

“Канюк у сутінках” Бена Пуллеца переміг у категорії “До 20”, представивши атмосферну і похмуру світлину канюка, що сидить на гілці дерева, з невеликою плямою світла позаду нього.