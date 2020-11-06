У Вашингтоні продовжуються мирні протестні акції проти політики, що проводиться президентом США Дональдом Трампом.

#Букви побували на місці подій.

Протестуючі поводяться мирно. Неподалік від Білого дому вони створили свого роду “дошку пошани” для Трампа, на якій прикріпили плакати, присвячені діяльності нинішнього президента.

“Гру закінчено, фашист і клоун”, – написано на одному з плакатів.

Також протестуючі називають Трампа расистом, закликають боротися за свої права, виступають проти використання ядерної зброї і так далі.

Як відомо, щоб уникнути наслідків масовий заворушень, навколо Білого дому спорудили додатковий паркан з бетонних плит.

Крім цього, в Вашингтоні (округ Колумбія) забили фанерою вікна і фасади багатьох магазинів, бізнес-центрів, банків та інших установ. Перекрито дороги навколо Trump Hotel.

Напередодні у Вашингтоні прихильники кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена влаштували вечірку під Білим домом.

У середу, 4 листопада, у Вашингтоні (США) біля Білого дому скоїли напад з ножем. У результаті інциденту постраждали четверо осіб.