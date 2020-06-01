У понеділок, 1 червня, на площі перед Жовтневим палацом в Києві відбулася акція "Save Deriugina School" - на підтримку дитячо-юнацької спортивної школи Дерюгіних. Гімнастки провели тренування на вулиці.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Починаючи з 1957 року головний офіс і спортзал школи розташований в Міжнародному центрі культури і мистецтв.

Раніше повідомлялося, що гімнастичну школу Дерюгіних виселяють з Жовтневого палацу через аварійність будівлі.

Мета сьогоднішньої акції – привернути увагу громадськості до того, в якому стані зараз знаходиться весь Жовтневий палац як пам’ятник архітектури.

На акції були присутні директор ДЮСШ Дерюгіних, старший тренер Національної збірної команди України з художньої гімнастки Ірина Блохіна, заступник директора Надія Топільська, бронзова медалістка Олімпійських ігор Ганна Різатдінова, гімнастки та їхні тренери.

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Фото: Євген Войніч, #Букви

Фото: Олександр Кужельний, #Букви