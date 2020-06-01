Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Починаючи з 1957 року головний офіс і спортзал школи розташований в Міжнародному центрі культури і мистецтв.
Раніше повідомлялося, що гімнастичну школу Дерюгіних виселяють з Жовтневого палацу через аварійність будівлі.
Мета сьогоднішньої акції – привернути увагу громадськості до того, в якому стані зараз знаходиться весь Жовтневий палац як пам’ятник архітектури.
На акції були присутні директор ДЮСШ Дерюгіних, старший тренер Національної збірної команди України з художньої гімнастки Ірина Блохіна, заступник директора Надія Топільська, бронзова медалістка Олімпійських ігор Ганна Різатдінова, гімнастки та їхні тренери.
Фото: Євген Краєвий, #Букви
Фото: Євген Войніч, #Букви
Фото: Олександр Кужельний, #Букви
- Раніше член виконавчого комітету НОК України, тренер Альбіна Дерюгіна особисто звернулася до президента Зеленському та меру Києва Віталію Кличку з проханням звернути увагу на ситуацію, що склалася і допомогти її вирішити.