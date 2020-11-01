У Києві на Контрактовій площі пройшла акція до Всесвітнього дня вегана.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, біля колеса огляду зібралося п’яти десятків демонстрантів: вони палили фаєри і розгорнули два банера з написами – Go vegan, “Кожна тварина має право на життя”.

Учасники акції, на обличчях яких були білі маски, провели своєрідний перфоманс – утворили куб, а в руках тримали фотографії з убитими фермерськими тваринами.

Деякі з учасників на ноутбуках демонстрували відеокадри того, як на бойнях вбивають тварин, м’ясо яких потім продають на ринках і в супермаркетах.

Демонстранти закликали людей відмовитися від будь-яких товарів тваринного походження.

Фото: #Букви