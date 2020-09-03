Про це повідомляє кореспондент #Букв.
О 21 годині у четвер, 3 вересня, з вокзалу в Києві вирушив арт-потяг ГогольTrain. Це окремий чартерний потяг з десятка вагонів, два з яких — вагони ресторани, які на час поїздки перетворюються на центри сучасного мистецтва.
В цих вагонах вночі відбуватиметься вечірка з електронною музикою, працюватиме виставка арт-робіт та проводитимуться перформанси.
Незвичайний потяг перевозить учасників мультидисциплінарного фестивалю сучасного мистецтва ГогольFest DREAM, який відбуватиметься в Херсоні з 4 по 6 вересня 2020 року.
На презентації арт-потягу до Херсона і його відправленні був присутній голова Мінкульту Олександр Ткаченко.
- Минулого року розмальований в стилі графіті арт-поїзд ГогольTrain відвозив учасників фестивалю до Маріуполя.