Арт-потяг ГогольTrain, який везе учасників фестивалю ГогольFest DREAM в Херсоне, вирушив з київського вокзалу.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

О 21 годині у четвер, 3 вересня, з вокзалу в Києві вирушив арт-потяг ГогольTrain. Це окремий чартерний потяг з десятка вагонів, два з яких — вагони ресторани, які на час поїздки перетворюються на центри сучасного мистецтва.

В цих вагонах вночі відбуватиметься вечірка з електронною музикою, працюватиме виставка арт-робіт та проводитимуться перформанси.

Незвичайний потяг перевозить учасників мультидисциплінарного фестивалю сучасного мистецтва ГогольFest DREAM, який відбуватиметься в Херсоні з 4 по 6 вересня 2020 року.

На презентації арт-потягу до Херсона і його відправленні був присутній голова Мінкульту Олександр Ткаченко.