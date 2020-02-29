Своїми враженнями активістка поділилася в Instagram.

Акція відбулася 28 лютого.

30-тисячний натовп скандував “Грета! Грета!”, в очікуванні промови активістки.

Під час свого виступу Грета звинуватила політиків усього світу в тому, що вони ігнорують кліматичну кризу.

“Зміни – це ми. І зміни прийдуть, хочете ви (політики) цього чи ні … Протест працює, тому я кажу вам: дійте … Нас зраджують можновладці”, – заявила Грета.

Варто зазначити, що учасники акції говорять про 30 тисяч присутніх, тоді як за підрахунками місцевої поліції, присутніх було близько 15 тисяч.

Цікаво, що спочатку мітинг планувалося провести в Лондоні. Через велику кількість бажаючих взяти участь, його перенесли в Брістоль.

“Нам слід говорити незручну правду. Вони (політики) ховають своє сміття під килим і хочуть, щоб за ними прибирали діти. Цю небезпечну ситуацію повністю ігнорують політики, ЗМІ та інші наділені владою люди. В цілому не робиться нічого, щоб зупинити цю кризу – незважаючи на всі красиві слова і обіцянки від обраних нами політиків. Що ви будете робити в такий відповідальний момент? Я не буду мовчати, коли світ охоплений вогнем”, – заявила активістка.

Після виступу Грета очолила марш і пронесла вулицями Брістоля разом з іншими активістами зелений банер з написом Skolstrejk for Klimatet (Шкільний страйк заради клімату). За нею йшли учасники протесту різного віку. У колоні були і дорослі, але в основному на цей захід прийшли школярі та студенти з плакатами і банерами. Багато з них пропустили навчання, щоб взяти участь в цьому мітингу.